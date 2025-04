Upięcie włosów może być luźne i nonszalanckie albo mocno związane i starannie dopracowane. To w końcu jeden z najszybszych i bezinwazyjnych sposobów na stylową zmianę codziennej fryzury.

Jeśli nosisz półdługie lub długie włosy, możesz zrobić z nimi naprawdę wiele! Spięte włosy (np. w kok) pięknie eksponują dekolt i smukłą szyję. W zależności od swoich upodobań, możesz upiąć włosy w prosty, klasyczny sposób albo trochę zaszaleć i chociażby wpleść we włosy kolorową chustę. W naszej galerii znajdziesz ponad 60 upięć z różnych długości włosów.

Spis treści:

Upięcia mogą mieć różną formę - być nowoczesne, gładko spięte w wysokiego kucyka, klasyczne, ułożone w koka albo romantyczne i delikatne przerzucone na jedną stronę.

Niemal w każdym wiosenno-letnim sezonie gorącym trendem są warkocze, które luźno wplatamy w upięcie. Jesienią i zimą nosimy z kolei koczki i półkoczki, które są szybkie i łatwe do zrobienia, a do tego „nie psują się" pod czapką.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Do upinania włosów możesz wykorzystać spinki, gumki, klamry, wstążki czy ozdobne opaski. Hitem lata są kolorowe chusty przewiązane przez kucyka i luźno opadające na szyję i ramiona.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Odpowiednie upięcie włosów, podobnie jak dobrze dobrane strzyżenie, potrafi wyeksponować nasze największe zalety i ukryć ewentualne wady.

Twarz owalna

Masz to szczęście, że pasować będzie do ciebie każdy rodzaj upięcia włosów. To najbardziej symetryczny kształt twarzy.

Twarz okrągła

Okrągła buzia dobrze wygląda w niskich kokach i kucykach. Jeśli chcesz upiąć włosy wyżej, wypuść kilka pasemek tak, by tworzyły asymetryczną grzywkę.

Twarz kwadratowa

Możesz upinać włosy wysoko, nawet na czubku głowy, ale wpuść kilka pasemek, żeby zrównoważyć proporcje.

Twarz pociągła

Najlepiej będziesz wyglądała z grzywką - prostą lub asymetryczną i wycieniowaną. Możesz wtedy upinać włosy w dowolny sposób.

Twarz w kształcie serca

Niskie, romantyczne upięcia to najlepsza fryzura dla ciebie. Świetnie będziesz również wyglądała z pocieniowaną grzywką.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

