Modne kolory włosów jesień-zima 2021/2022 ucieszą przede wszystkim blondynki. W wiodących trendach pojawiły się aż 3 jego odcienie: platynowy, szampański oraz z pasemkami w prawdziwie plażowej wersji.

Oprócz blondów, w trendach goszczą również rudości - zarówno te jasne, marchewkowe, jak i ciemniejsze oraz propozycja dla brunetek - ciemny brąz.

Bardzo jasny, platynowy blond modny jest już od 2 sezonów. Komu pasuje? W platynowym blondzie najlepiej wyglądają blondynki o jasnym, ale słonecznym odcieniu karnacji. Odradzamy go tym z was, których cery mają tendencję do zaczerwienień i niedoskonałości.

Pamiętaj, że aby uzyskać platynowy blond, należy poddać włosy dekoloryzacji. W tym celu najlepiej udać się do fryzjera - zdecydowanie odradzamy samodzielne eksperymenty w domu (łatwo o niepożądany odcień i nadmierne zniszczenie pasm).

Po mocnym rozjaśnieniu włosów należy się im odpowiednia dawka składników pielęgnacyjnych. Sięgnij po silnie regenerujące maski i odżywki. Aby utrzymać wymarzony, chłodny odcień, do codziennego rytuału włącz obowiązkowo toner do włosów blond albo fioletowy szampon lub maskę, które zniwelują żółte tony.

Kolejna wersja modnego blondu na sezon jesień-zima 2021/2021 to blond w wersji plażowej, z mnóstwem jaśniejszych i ciemniejszych pasemek. Sukces koloryzacji tkwi w tym, aby włosy wyglądały naturalnie - nie ma mowy o balejażu, jaki pamiętamy z lat 90.! W tym wypadku najlepiej sprawdzi się metoda farbowania flamboyage.

Plażowy blond pasuje niemal do każdej karnacji. Choć najwięcej w nim ciepłych, słonecznych tonów, to jeśli masz zimny typ urody, możesz wpleść więcej chłodniejszych pasemek i też będzie wyglądał rewelacyjnie.

Szampański odcień włosów ma w sobie coś z truskawkowego blondu, jest jednak od niego nieco bardziej zgaszony i stonowany. Komu pasuje taki kolor włosów? Blondynkom, szatynkom i rudowłosym o bardzo jasnej karnacji (pięknie podkreśla kolor piegów).

Szampański blond ma działanie rozświetlające, odmładzające i opalizujące, dzięki czemu skóra wygląda bardziej promiennie i zdrowo. W sezonie jesień-zima 2021/2022 nosimy go przede wszystkim na krótkich i półdługich włosach.

Rude włosy wracają do trendów niemal każdej jesieni. I nic dziwnego, czy znacie inny kolor, który tak doskonale oddaje jej klimat?

W sezonie jesień-zima 2021/2022 modne są zarówno jasne, marchewkowe odcienie (idealne dla kobiet o jasnej karnacji), jak i bardziej nasycone, niemal kasztanowe (wprost stworzone dla brzoskwiniowych i ciemniejszych karnacji).

Na koniec coś dla brunetek - piękny, nasycony, lśniący i prawdziwie kawowy kolor włosów. Pięknie prezentuje się zarówno na włosach związanych w koński ogon, jak i rozpuszczonych i pofalowanych z grzywką (fryzury z grzywką to jedne z najmodniejszych fryzur na jesień-zimę 2021/2022).

Aby pasma (te naturalne czy te farbowane) były pełne blasku, spryskaj je sprayem rozświetlającym - znajdziesz je m.in. w ofercie marki Kevin Murphy i Eleven Australia. Pamiętaj też o regularnym olejowaniu włosów.

