Po fascynacji platynowym blondem i siwymi włosami przyszedł czas na kolory włosów, które wyglądają bardzo naturalnie. Jednym z największych hitów sezonu jesień-zima 2018/2019 będzie mysi blond i włosy w kolorze gorzkiej czekolady.

9 najmodniejszych fryzur na sezon jesień-zima 2018/2019

Modne kolory włosów na sezon jesień-zima 2018/2019

W tym sezonie stawiamy na koloryzacje, które są zbliżone do naturalnych kolorów włosów. Największym hitem są nieoczywiste odcienie, które jeszcze kilka lat temu były uważane za szczyt obciachu.

Jesienią króluje blond, ale w tym roku zapominamy o platynowych włosach i zamieniamy je na blond z żółtym tonem, który można porównać do margaryny. Hitem są również jasne włosy z delikatnym odrostem i mysi blond - to naturalny kolor włosów większości Polek. Jeżeli macie słabość do intensywnych włosów, to zapewne spodoba się wam „strawberry blonde”. W tym roku postaw (jedynie) na delikatny różowy refleks.

fot: FREE

Masz rude włosy? Jesteś szczęściarą, bo nie musisz nic robić. Na czasie jest kolor kasztanowy, jasna marchewka i miedź. Jednak naszym ulubionym kolorem włosów na jesień i zimę jest gorzka czekolada. To najmodniejsza koloryzacja dla posiadaczek ciemnych włosów. My już umówiłyśmy się na wizytę u fryzjera!

