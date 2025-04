Modne kolory włosów na rok 2017 to miks kontrastów. Z jednej strony pojawiają się bardzo naturalnie wyglądające odcienie, a z drugiej – odważne i wyraziste koloryzacje idealne dla indywidualistek. Z trendów nadal nie wychodzą ukochane przez wszystkie kobiety metody koloryzacji: sombre i flamboyage oraz farbowanie włosów na wszystkie tęczowe kolory - różowy, zielony, niebieski czy fioletowy.

Reklama

Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, aby kolor włosów pasował do waszej cery i oprawy oczu. Co prawda, nie na wszystkie kolory będziecie mogły sobie pozwolić, ale chyba zależy wam na tym, żeby dobrze wyglądać, a nie tylko modnie? Jeśli chcecie poznać modne kolory włosów na rok 2017 przeczytajcie nasz przewodnik!

Jak farbować włosy?

Popielaty blond

W tym sezonie zamieniamy słoneczne blondy na popielate odcienie. W uzyskaniu idealnego koloru pomogą wam kosmetyki, które niwelują niechciane, żółte tony - z własnego doświadczenia wiem, że to najlepsi przyjaciele wszystkich blondynek. Chłodny odcień blondu będzie pasował tylko blondynkom o jasnej, zimnej karnacji.

Bronde

To jeden z tych kolorów włosów, który nieprędko odejdzie w zapomnienie. Pokochały go kobiety na całym świecie! Jego najwierniejszą fanką jest Jennifer Lopez, a która z nas nie chciałaby mieć takich włosów jak latynoamerykańska piękność? Co ważne, mogą sobie na niego pozwolić zarówno blondynki jak i brunetki.

Brond - czy będzie dla mnie odpowiedni?

Sombre - najlepsza metoda koloryzacji

Sombre to delikatniejsza forma ombre. Polega na rozjaśnieniu końcówek włosów o 1-3 tony w stosunku do koloru bazowego. Dzięki temu, włosy wyglądają jak po wakacjach! Sombre sprawdzi się na każdym kolorze włosów z wyjątkiem tych kruczoczarnych. Taki sposób koloryzacji polecamy szczególnie właścicielkom półdługich i długich włosów.

Wszystko, co chciałabyś wiedzieć o sombre

Siwe włosy, czyli granny hair

Mimo, że siwe włosy modne są już od przynajmniej dwóch sezonów, to dopiero teraz większość z nas ma odwagę wypróbować je na sobie. Ale uważajcie, jeśli jesteście posiadaczkami lekko zaróżowionej cery, z widocznymi naczynkami, takimi włosami tylko wyrządzicie sobie krzywdę. Szare włosy będą pasowały tylko dziewczynom o brzoskwiniowej karnacji.

Jak pofarbować włosy na siwo?

Włosy w kolorach tęczy

Od ładnych kilku lat farbujemy włosy na niestandardowe kolory! To świetna wiadomość, bo dzięki temu oswajamy się z awangardą. W dzisiejszych czasach nikogo już nie dziwią różowe pasemka czy niebieskie końcówki włosów, a marki kosmetyczne prześcigają się w wymyślaniu farb czy szamponów koloryzujących, które mają ułatwić farbowanie. Najwięcej pastelowych inspiracji znajdziecie na Instagramie.

Reklama

Już dziś wykorzystaj dostępny na stronie Eastend kod rabatowy i kup sobie buty w modnym kolorze.