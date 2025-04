Uczesanie, tak samo jak stylizację, warto zaplanować. Dzięki temu zaoszczędzisz rano kilka cennych minut i sporo nerwów. A co, jeśli już zdarzyło ci się zaspać? Mamy dla ciebie ratunek - 7 łatwych fryzur, które pozwolą ci codziennie wyczarować zupełnie inny look.

One naprawdę istnieją. Jeśli masz długie włosy i tak startujesz z lepszej pozycji niż krótkowłose - masz po prostu więcej możliwości. Wszystkie przedstawione przez nas propozycje wykonasz w 3-4 minuty. Potrzebujesz tylko kilku produktów do stylizacji, kilku biżuteryjnych gadżetów i gumek. Zerknij na nasze propozycje modnych fryzur!

Delikatne fale

Loki naprawdę nie muszą być pracochłonne. Spryskaj włosy lakierem, zakręć kilka pasm na lokówce a na koniec przeczesz palcami. Możesz też użyć soli morskiej i ugnieść włosy - uzyskasz wtedy bardziej suferski, wakacyjny look. Jeśli zaplanujesz fryzurę dzień wcześniej - śpij w dwóch zaplecionych warkoczach - wystarczy, że rano rozpuścisz włosy i użyjesz pianki do stylizacji.

fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Balmain, Zang Toi

Koński ogon

To najwygodniejsza z przedstawionych propozycji. Koński ogon nie zawsze musi oznaczać nudnego kucyka. Możesz zawiązać go nisko z prostych, gładkich włosów albo zapleść wysoko z nieco potarganych kosmyków. Jeśli chcesz urozmaicić fryzurę, użyj kolorowych lub błyszczących gumek do włosów. W tym sezonie najmodniejsze są te w stylu lat 80. Świetnie sprawdzą się również wstążki i kokardki.

Klasyczny kok

Nawet ten klasyczny potrafi mieć wiele wersji. Możesz zawiązać go niedbale na czubku głowy - wygląda wtedy nonszalancko i będzie pasował do kobiet, które kochają sportową elegancję. Ten zawiązany nieco niżej, doskonale sprawdzi się przy wieczorowych sukienkach. Pamiętaj, że w zapomnienie odeszły sztywno upięte fryzury - teraz nawet kok powinien mieć kilka wystających kosmyków i być nieco bardziej roztrzepany i romantyczny.

Spinki, opaski i ozdobne gumki

Są doskonałym rozwiązaniem na urozmaicenie każdej fryzury. W tym sezonie świętują prawdziwy powrót! Znajdziecie je w większości sieciówek za grosze. Możecie też zrobić je samodzielnie w domu - wystarczy odrobina starych ścinków materiałów, wstążek czy koralików. Opaski noście do rozpuszczonych włosów a spinki niech będą naprawdę duże i bogato zdobione - posłużą wtedy za całą biżuterię w stylizacji.

fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Jour Ne, Dolce&Gabbana

Półkoczek

Inaczej halfbun, to ukochana fryzura wszystkich instagramerek. Dobrze wygląda zarówno przy prostych jak i falowanych włosach. To idealny kompromis dla tych z was, które chcą nosić rozpuszczone włosy a jednocześnie marzą o wygodzie. Wystarczy spojrzeć na Jennifer Lopez czy Chiarę Ferragni - one już dawno pokochały tę fryzurę!

Warkocz

Najprostszy warkocz zapleciesz już w kilkanaście sekund! Nie martw się, nie musisz mieć szczególnych zdolności. Wręcz wskazane jest, aby całość była trochę niedbała. Naszym zdaniem warkocz najlepiej wygląda zapleciony z boku - aby dodać mu objętości, przez zaplataniem spryskaj włosy lakierem.

Uczesanie w stylu lat 70.

Będzie idealne, jeśli lubisz nosić rozpuszczone włosy a jednocześnie chcesz, aby było ci wygodnie (włosy nie będą spadać na twarz). Jeśli chcesz podkreślić jeszcze bardziej hippisowski charakter fryzury, z bocznych kosmyków zapleć warkoczyki i dodaj ozdobną gumkę.

Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej inspiracji!

