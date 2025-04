2 z 7

Wtorek - oryginalny warkocz

Warkocz zapleciony asymetrycznie to stylowe, ale jednocześnie bardzo swobodne uczesanie. Fryzura jest niezwykle łatwa do przygotowania. Jedyne, czego wymaga to objętość, która podkreśli nieformalny charakter tej stylizacji.

Fryzura krok po kroku:

Wysusz włosy używając dużej okrągłej szczotki. To doda włosom super objętości. Zbierz wszystkie włosy po jednej stronie głowy i podziel je na trzy części. Pasma nie muszą być równe i starannie rozdzielone - urok tej stylizacji polega na jej nieuporządkowanym charakterze. Nie przejmuj się niespiętymi pasmami włosów wokół twarzy, są nawet pożądane. Zapleć warkocz i zwiąż go elastyczną gumką nieciągnącą włosów. Następnie rozluźnij splot poprzez delikatne pociąganie poszczególnych pasm włosów, aby stworzyć efekt braku wykończenia. Utrwal fryzurę całość spryskując niewielką ilością lakieru do włosów.

Na podstawie materiałów prasowych Head & Shoulders