Mocno natapirowane włosy, wysokie kucyki i wielkie kokardy noszone na czubku głowy to najmodniejsze fryzury lat 80. Takie ekstrawaganckie stylizacje najlepiej prezentują się w towarzystwie błyskotek i intensywnych barw - wtedy wszystko tworzy spójną całość.

6 fryzur inspirowanych latami 80.



Do fryzur inspirowanych szalonymi latami 80. warto dodać trochę koloru i gadżetów. Sprawdzą się neonowo różowe, fioletowe lub niebieskie pasemka, połyskujące, wielkie spinki, grube, brokatowe opaski, wstążki czy tasiemki. To jeden z niewielu trendów, w którym więcej znaczy lepiej!

Kucyk z boku

Najspokojniejsza z propozycji. Wygodna i do zrobienia w kilka sekund. Świetnie wygląda w połączeniu z dużymi kolczykami i zawadiacką czapką z daszkiem. Niestety, ma jedną wadę - dobrze wygląda tylko na gęstych, długich włosach.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Wielkie kokardy

Możesz nosić je na dwa sposoby - w formie opaski na czubku głowy albo jako ozdobę kucyka. O znalezienie tej idealnej nie musisz się martwić - kokardy są już do kupienia w każdej sieciówce. Wymarzoną kokardę możesz też zrobić sama w domu wykorzystując ścinki materiałów, koraliki czy cekiny.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Wysoki kucyk

Najlepiej związany szeroką, kolorową gumką! Wysoki kucyk to najwygodniejsza z fryzur - świetnie sprawdzi się na co dzień. Jest szybka i łatwa do wykonania. Najlepiej prezentuje się na długich, delikatnie pofalowanych włosach.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Gładko zaczesane do tyłu

Dobra wiadomość - taką fryzurę wyczarujesz zarówno z długich, jak i krótkich włosów. Świetnie wygląda zestawiona z garniturem w męskim stylu i czerwoną szminką.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Krótko obcięte i potargane włosy

Inspiracją niech będzie Małgorzata Ostrowska, wokalistka zespołu Lombard. Takie zawadiackie, krótkie fryzury pasują tylko pewnym siebie kobietom. Jeśli zdecydujesz się na takie cięcie pamiętaj, aby zaopatrzyć się w kilka produktów do stylizacji włosów.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Burza loków

To najbardziej pracochłonna z prezentowanych fryzur. Sprawdzi się tylko na włosach podatnych na zabiegi stylizacyjne. Nie musisz od razu pofalować wszystkich kosmyków - aby było jeszcze bardziej w stylu lat 80. zakręć tylko te na samym czubku głowy.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Zobacz nasz film z najmodniejszymi fryzurami lat 80.!

