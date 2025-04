Podczas gdy jesienno-zimowe kolekcje to prawdziwa feeria barw, faktur i stylów, w kwestii fryzur dla kontrastu jest nieco spokojniej. Większość stylistów skłoniła się ku klasycznym i łatwym upięciom, które nie wymagają od nas spędzania wielu godzin przed lustrem i specjalnych akcesoriów np. niski, ciasny i gładko zaczesany kok w stylu Hailey Bieber, włosy gładkie i lśniące jak tafla czy klasyczne kucyki. Żeby jednak nie było tak nudno i przewidywalnie, nie zabrakło również popularnych fryzur z lat. 90. Wymodelowane, uniesione i pełne objętości włosy urozmaiciły wybiegi m.in. Chanel i Alexis Mabille. Przed tobą przewodnik po najmodniejszych fryzurach na sezon jesień-zima 2022/2023.

Elegancki, ponadczasowy ciasny kok z idealnie wygładzonymi włosami w stylu Hailey Bieber (lub baletnicy, jak wolisz) doskonale wpisuje się w popularny trend clean girl. I chociaż społeczność TikToka próbuje go wyprzeć, to jednak projektanci upierają się przy swoim i lansują takie uczesanie kolejny sezon z rzędu. My jesteśmy zdecydowanie na tak. Fryzura w tym stylu pasuje dosłownie na każdą okazję, a przede wszystkim jest szalenie wygodna i prosta w wykonaniu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na jesienno-zimowych pokazach mogliśmy zaobserwować też mnóstwo wariacji kucyka. Od tych całkowicie prostych, wyrafinowanych, po bardziej efektowne, puszyste, uzupełnione biżuteryjnymi dodatkami

Trik z TikToka na wysoki i pełen objętości kucyk. Działa na wszystkich włosach!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Fryzura, która wymaga od nas absolutnego minimum — wysuszenia i wyprostowania. Proste, gładkie jak tafla włosy, modne są od wieków, dlatego nic dziwnego, że triumfowały i tym razem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Aby nosić plażowe fale, wcale nie potrzebujesz słońca i złotego piasku. Są zawsze dobrym pomysłem, dlatego znalazły się też w trendach na chłodne, deszczowe dni. To jedna z najmodniejszych fryzur na sezon jesień-zima 2022/2023.

Łatwy i szybki trik z TikToka na piękne fale. Zrobisz je w 3 minuty

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nostalgiczny look z poprzednich dekad powrócił w wielkim stylu. Pełne objętości włosy to jedna z najgorętszych stylizacji sezonu jesień-zima 2022/2023, która już nabiera rozpędu. Lepiej zainwestuj w wałki, utrwalający lakier i potrzebne narzędzia. Prognozujemy, że będzie na szczycie modowych notowań!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Lśniące, gładko zaczesane do tyłu włosy z solidną porcją żelu, też będą bardzo popularne w tym sezonie. Doskonale wpisują się w jesienny klimat.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Krótkie, zadziorne cięcie to świetna opcja dla posiadaczek krótkich włosów. Bob pixie doda energii do zimowych strojów. Aby być jeszcze bardziej w trendach, zdecyduj się na dłuższą grzywkę zaczesaną na bok.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Bob średniej długości to kolejna pożądana fryzura z sezonie jesień-zima 2022/2023. Wszechstronna, ponadczasowa i bardzo kobieca. Możesz stylizować ją na wiele sposobów — z centralnym przedziałkiem, na bok, pozostawić włosy proste lub zrobić modne beach waves. Wszystko dozwolone.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na wybiegach pojawiły się też luźne, niedbałe upięcia. Idealne na dni, kiedy włosy nie chcą współpracować. Fryzura w tym stylu, najlepiej będzie wyglądać na prostych, lekko wycieniowanych włosach. Żeby jeszcze bardziej podkręcić cały efekt, wypuść kilka pojedynczych pasm wokół twarzy.

Luźny kok messy bun w 2 minuty. Dzięki tej metodzie z TikToka zawsze się uda

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli znudziły ci się niskie uczesania, w trendach jesień-zima 2022/2023 znalazły się także wiązania na czubku głowy: zarówno nonszalanckie koczki związane jakby od niechcenia, jak i bardzo eleganckie upięcia.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Dłuższe, proste grzywki zostają na dłużej. Modne będą w każdym wydaniu. Bardzo dobrze będą wyglądać z włosami średniej długości.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

