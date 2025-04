Modne fryzury jesień-zima 2021/2022 zachwycą wielbicielki kontrolowanego nieładu na głowie. Najmodniejsza długość? Ta do ramion. Najmodniejsze uczesanie? Niedbały kucyk lub koczek i błyszcząca opaska.

Najnowsze trendy wydają się być stworzone pod naszą codzienność - nie ma tu starannie plecionych warkoczy, idealnych fal ani ścisło upiętych koków. Są za to swobodne, bardzo dziewczęce fryzury, które ułożysz w kilka sekund.

W wiosenno-letnim sezonie najmodniejszą długością była ta tuż za ucho. Teraz linia cięcia uległa nieco wydłużeniu i sięga ramion.

Ten przedłużony, prosty bob (long bob) to uniwersalna fryzura, która pasuje do wszystkich kształtów twarzy. Możesz dodać do niej grzywkę, przedziałek nosić na środku albo asymetrycznie. Świetnie wygląda zarówno idealnie prosty, jak i nieco zmierzwiony z dodatkiem pofalowanych pasm.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Po erze grzywek czesanych na jeden bok, nadszedł czas na powrót tych prostych. Ale nie tylko odciętych perfekcyjnie jak od linijki, a tych bardziej swobodnych, nieidealnie ułożonych, które sprawiają, że buzia wygląda bardziej świeżo i dziewczęco.

Proste grzywki pojawiły się na wybiegach we wszystkich stolicach mody. Nosimy je zarówno do długich, jak i półdługich czy krótkich włosów.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Grube opaski modne były już w zeszłym sezonie i nadal pozostają w trendach, ale zdecydowanie zyskują na objętości! Najmodniejsze to te w zwierzęce wzory i prawdziwie jesienne printy - liście, kwiaty i kratę.

W kontrze do nich pojawiły się cienkie, biżuteryjne opaski, zdobione mnóstwem kamyczków, paciorków, pereł i kamieni półszlachetnych. Błyszczące opaski nosimy nie tylko do wieczorowych sukni - świetnie będą wyglądać w zestawieniu z luźną marynarką i dżinsami.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Fale na włosach dodają im objętości, a nam odejmują lat. W sezonie jesień-zima 2021/2022 najmodniejsze to loki wykonane prostownicą i zakręcone tylko w połowie długości pasm - taką fryzurę wyczarujesz sama w domu w kilkanaście minut.

Jak to zrobić? Umyj włosy, delikatnie podsusz suszarką i spryskaj kosmetykiem do stylizacji na gorąco. Zakręć pojedyncze fale i ugnieć włosy. Rano nie masz czasu? Wieczorem zapleć warkocze i połóż się w nich spać. Rano rozpleć, rozczesz włosy palcami i spryskaj lakierem lub solą morską. Gotowe!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W wiosenno-letnim sezonie wśród modnych fryzur prym wiodło uczesanie z przedziałkiem z boku. Jesienią i zimą 2021/2022 powraca miłość do symetrii - najmodniejszy staje się przedziałek na środku.

Niestety, takie uczesanie ma jedną wadę. Najlepiej sprawdza się przy owalnych, proporcjonalnych buziach (przedziałek na środku potrafi podkreślić np. nierówne brwi czy szeroko rozstawione oczy).

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

