W tym sezonie jest w czym wybierać! Coś dla siebie znajdą posiadaczki długich włosów, ale zadowolone będą także wielbicielki krótkich fryzur.

Reklama

Jesienią 2016 nadal istotne jest strzyżenie, ale najważniejsza jest odpowiednia stylizacja. Zobaczcie, jakie fryzury są najmodniejsze w tym sezonie.

Modne fryzury na jesień 2016

1. Przedziałek na środku

Ten trend jest z nami już kolejny sezon. Najlepiej wygląda na długich, delikatnie falowanych włosach. Z jednej strony to bardzo grzeczne uczesanie, ale zawadiackie fale tworzą doskonały kontrast, który dodaje całości odrobinę nonszalancji.

2. Kucyk na dole

Po czasach królowania wysokiego końskiego ogona przyszedł czas na robiony tuż nad karkiem. To bardziej elegancka wersja uczesania znanego nam z dzieciństwa. Jeżeli chcesz dodać fryzurze szyku? Wybierz ozdobną gumkę lub spinkę.

Jak dobrać fryzurę do kształtu twarzy?

3. Długa grzywka

Dziewczęca, delikatna i romantyczna. To jeden z naszych ulubionych trendów. Czasem może być mało wygodna, bo włosy wpadają do oczu, ale z drugiej strony można je układać na wiele sposobów. Ta fryzura wysmukla twarz!

4. Ozdobne opaski

To nasz ulubiony trend! Odpowiednie do rozpuszczonych lub związanych włosów. Opaski mogą być cienkie, grube, bardzo ozdobne lub delikatne i odpowiednie na co dzień. Wybierajcie je na zasadzie kontrastu - blondynki powinny nosić opaski w ciemnych kolorach, a brunetki w jasnych. Z powodzeniem mogą zastąpić biżuterię.

Co zrobić, żeby włosy wyglądały dobrze po zdjęciu czapki?

5. Romantyczny warkocz

Projektanci rzadko lansują warkocze i sploty w sezonie jesienno-zimowym. Jednak to bardzo dobry kontrast dla grubych szalików i czapek. Jest to fajna propozycja nawet na wieczorne wyjście.

6. Włosy w kolorach tęczy

Trend, który jest bardzo kontrowersyjny, ale zdobywa coraz większą popularność. Jeżeli kolorowe włosy to dla was za dużo, wystarczy kilka pasemek, które odmienią fryzurę i będą sygnałem, że doskonale orientujecie się w najnowszych trendach.

Jak prawidłowo myć włosy?