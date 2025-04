Zadbane, zdrowe i błyszczące włosy to połowa sukcesu. Trzeba je jeszcze ułożyć tak, by stały się idealną oprawą dla twarzy i pasowały do twojej osobowości.

Fryzury 2017: sprawdź 7 najmodniejszych trendów!

Co jest na topie?

1. Długość XXL

Włosy mogą być idealnie proste, wygładzone prostownicą, pokarbowane, falujące lub kręcone. Ważna jest długość pasm. Najlepiej, by sięgały do połowy pleców lub do pasa. Będą idealnym "materiałem" do modnych plecionek i upięć.

2. Koczek na szczycie głowy

Fryzura ekspresowa i twarzowa ciągle na topie. Wystarczy zaczesać włosy do góry, zebrać gumką i zwinąć. Koczek może być idealnie dopracowany w wersji dla perfekcjonistek lub lekko niedbały dla dziewczyn, które nie mają cierpliwości.

3. Kolory

Pagenta (purpura + róż), błękit (pastelowy lub denim), truskawkowy blond, rainbow (miks pastelowych kolorów) – to najmocniejsze barwne trendy. Dziewczyny o bardziej stonowanych gustach mają do wyboru cieniowane ombre, delikatniejsze sombre, chłodne szarości i platynowy blond.

4. Lob

Czyli long bob. Nowa wersja klasycznej fryzury na nieco dłuższych pasmach. Bob nie musi być grzeczny, wygładzona. Możesz go ułożyć z rozwichrzonych lub pokręconych włosów. Każda wersja jest dopuszczalna.

5. Plecionka jest na topie

Dosłownie, bo na linii przedziałka, pośrodku głowy. To może by- cieniutki warkoczyk, szeroka wyplatanka zbierająca całą partię włosów znad czoła albo wyrafinowany, wypukły warkocz dobierany od czoła do szczytu głowy. Warkoczyk może być zebrany w mały koczek lub kitkę.

6. Hun

Podbił serca dziewczyn z półdługimi i długimi włosami. Jak go wykonać? Nic prostszego: zaczesz włosy znad czoła do tyłu, zbierz gumką i zwiń (lub od razu zwiń w minikoczek) i upnij. Huna możesz urozmaicać luźnymi kosmykami, warkoczykami.

7. Akcesoria

Wielki powrót ozdób do włosów w postaci spinek, szpilek, grzebieni i opasek. W różnym stylu i kolorach. I to nie tylko od święta czy na wielkie wieczorne wyjście, ale na co dzień! Są modne i praktyczne.

