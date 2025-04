Wiosna zbliża się do nas coraz większymi krokami i w zasadzie w powietrzu coraz częściej już czuć nawet jej zapach. Jeszcze tylko chwila i zanim się obejrzymy przywita nas kwietna i pachnąca, jak zawsze zaskakując. Tylko czy jesteśmy na to gotowe? Czy szafy i kosmetyczki zostały już odpowiednio wyposażone, żeby przywitać nadchodzącą porę roku zgodnie z odpowiadającymi jej trendami? Warto to sprawdzić. Przyjrzyjmy się zatem jakie obecnie są akcesoria do włosów na wiosnę, które musisz mieć.

Wiosna powinna budzić się w naszych sercach, szafie, w naszych pozytywnych myślach. A czemu nie obudzić jej właśnie na głowie, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że dominujące na nadchodzącą wiosnę trendy są bardzo kolorowe, barwne, wesołe i niezwykle pozytywne. To, co niesie ze sobą wiosna, czyli rozkwit, pobudzenie się do życia, świeże i nasycone barwy powinno przemawiać każdym kawałkiem naszego ciała. To powinno przemawiać również naszymi dekoracjami we włosach.

Spinamy

Na początek spinki. Trzeba pamiętać, że tegoroczne trendy łączą w sobie dwa zasadnicze aspekty. Ma być pięknie, kolorowo , ale i zdrowo. Trzeba dbać o włosy, trzeba je szanować i pielęgnować, dlatego też wszystkie najnowsze propozycje zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby nie niszczyć włosów i nie uszkadzać ich struktury. Jakie zatem spinki będą najlepsze? Oczywiście tradycyjne klamry. Działają bardzo prosto, spinają włosy, a przy tym nie wywierają na nie żadnej siły. Włosy nie są zniekształcone pod spinką ani w żaden sposób zmierzwione. Są po prostu bardzo ładnie spięte. Klamry dostępne są pod różnymi postaciami. Mogą być duże, małe, bardziej lub mniej rozłożyste. Kolory preferowane to, jak najbardziej naturalne. Klamra dostępna w sklepie eZebra, koszt 1,7zł/sztukę.

Wiążemy

Ciekawą propozycją, nie tylko dla małych dziewczynek mogą być też gumki. Gumki do włosów są różne i warto zawsze zwrócić uwagę na to by odznaczały się kilkoma cechami. Zdrowe dla włosów gumki nie mają tradycyjnych metalowych łączeń. To właśnie te łączenia niszczyły i łamały włosy, dlatego należy z nich koniecznie zrezygnować. Ważne również by każda gumka wykonana była z materiału naturalnego. Taka również zabezpieczy włosy przed łamaniem. A jeżeli chodzi o wygląd? Barwy! Gumki do włosów muszą być kolorowe. To feeria barw, która zachwyca. Nie bójmy się łąki na głowie. To właśnie jest top tegorocznej wiosny. Gumka dostępna w sklepie eZebra, koszt 11,04zł/opakowanie.

Zdobimy

Połączenie elegancji, delikatności, dziewczęcości i wymownej dekoracji. Mowa oczywiście o opaskach. W tym roku modne opaski to te, które są dekorowane delikatnymi kamieniami, jak na przykład cyrkonie. Nie można jednak zapomnieć o tym by baza opaski miała żywy kolor. Oczywiście, klasyczna czerń dl klasycznych stylizacji nadal pasuje. Jednak na co dzień, znacznie lepiej zdecydować się na kolor. Opaska dostępna w sklepie eZebra, koszt 3,87zł/sztuka.