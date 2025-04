W sezonie wiosna-lato 2022 będzie krótko i na temat. Studiując raporty z branży beauty można dostrzec jeden, dominujący trend — krótkie cięcia. Modny będzie nie tylko bob we wszystkich możliwych wersjach, ale też fryzury w wersji mikro i najlepiej z grzywką. Idziemy na całość i ścinamy włosy maksymalnie. Jeśli od dawna marzyłaś o spektakularnej metamorfozie, teraz masz okazję zaszaleć. W końcu nic tak diametralnie nie zmienia wyglądu jak grzywka. W każdej możliwej wersji. Zobacz, jaką formę przybiera modna grzywka na sezon wiosna-lato 2022.

Reklama

Spis treści:

Grzywka, pod tzw. linijkę to jeden z czołowych trendów. Przewijała się m.in. na wybiegu Genny, Lauricii, Blumarine i Valentino. Każdy z nich miał na nią swój sposób. O ile na pokazie Genny mogłyśmy zobaczyć prostą, wygładzoną wersję, o tyle Valentino nadał jej objętości i wymodelował na grubej szczotce, przez co nabrała awangardowego, retro looku.

Grzywka - jak dopasować ją do kształtu twarzy? Poznaj wszystkie rodzaje grzywek

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Dłuższa grzywka z przedziałkiem pośrodku to kolejny mocny trend, który przewijał się na pokazach. Tego typu uczesanie jest bardzo uniwersalne i pasuje dosłownie każdemu. Dodatkowym plusem jest duża możliwość stylizacji – możesz podkręcić ją lokówką, wygładzić żelem lub podpiąć wsuwkami i wygładzić żelem. Bardzo uniwersalna opcja.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Długa grzywka zaczesana na bok z końcówkami w kolorach tęczy to propozycja dla odważnych i lubiących bawić się modą. Taka futurystyczna wersja dominowała szczególnie na pokazie Nakazato, który neony zmiksował z platynowym blondem.

Platynowe włosy - komu pasują i jak je pielęgnować? 10 najmodniejszych fryzur w tym stylu

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Krótka grzywka tzw. baby bangs znowu ma swoje 5 minut. Do takiego cięcia najlepiej pasuje krótka, postrzępiona grzywka tzw. pazurki lub dłuższa zaczesana na bok. My jednak zgodnie z zaleceniami projektantów będziemy trzymać się pierwszej wersji. Grzywka w takim stylu wyszczupla twarz, dlatego będzie dobra dla osób o okrągłym kształcie twarzy. Decydując się na taką fryzurę, zaopatrz się w pastę teksturyzującą lub puder do włosów oraz dobry lakier utrwalający.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ultra krótka grzywka (micro bangs) z delikatnym „pazurem” to kolejny hit nadchodzących miesięcy. Odważne i stylowe cięcie. Taką fryzurę możesz stylizować na wiele sposobów np. idąc śladem Sergio Hudsona uformować na środku mały szpic, gładko zaczesać na bok lub całkowicie pozostawić w nieładzie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Jak szybko zapuścić włosy? Sprawdzone sposoby, dzięki którym będą szybciej rosły

Jak zagęścić włosy? Domowe sposoby i zabiegi na wypadanie włosów

Modne kolory włosów na sezon wiosna-lato 2022: 5 koloryzacji, które będą hitem