Dobrze wiemy, że nowa fryzura zmienia wszystko. I chociaż zawsze jest odpowiedni moment na metamorfozę, dla wielu z nas bodźcem do aktualizacji swojego wyglądu jest zmiana pory roku. Poznałyśmy już modne fryzury na sezon jesień-zima 2022/2023, skupmy się zatem na detalach, a dokładniej — weźmy pod lupę grzywki. Mimo popularnych, gładko zaczesanych włosów do tyłu à la Hailey Bieber, na wybiegach pełno było fryzur z grzywką. Styliści swoimi propozycjami dali sygnał, że pasuje ona każdej z nas. Grunt to dobry wywiad z ekspertem, który dopasuje ją do naszego kształtu twarzy, długości oraz gęstości włosów.

Grzywka - jak dopasować ją do kształtu twarzy? Poznaj wszystkie rodzaje grzywek

Jaka więc grzywka będzie modna w sezonie jesień-zima 2022? Odkryj prognozy stylistów, wybierz swoją ulubioną i… do zobaczenia w salonie!

Spis treści:

Klasyczna, gęsta grzywka do linii brwi ścięta na prosto królowała na pokazach. Ten styl szczególnie polecany jest osobom o trójkątnym kształcie twarzy i mającym wysokie czoło.

Grzywka na prosto - komu pasuje, jakie są rodzaje i jak samemu obciąć grzywkę na prosto?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Mała zmiana a maksymalny efekt? Długa, cieniowana grzywka będzie strzałem w 10. Jest idealną opcją dla posiadaczek cienkich włosów. Ten rodzaj grzywki pasuje do każdego kształtu twarzy i do większości fryzur.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Grzywka kurtynowa (tzw. curtain bangs) popularna jest od wielu lat i teraz też nigdzie się nie wybiera. Te styl daje wiele możliwości stylizacji - możemy wymodelować ją na grubą szczotkę, wałki lub pozostawić prostą. Długa i rozdzielona na boki grzywka dobrze sprawdzi się u osób z wysokim czołem oraz tych, którzy mają kwadratowy lub trójkątny kształt twarzy.

Grzywka francuska - komu pasuje i jak ją obciąć samodzielnie w domu?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na pokazach przewijała się też asymetryczna grzywka. Modna będzie w każdej długości — od krótkiej po dłuższą wersję. Dobrze współgra z każdą długością włosów.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Krótka grzywka nie dotykająca brwi, też ma teraz swój moment. Dobrze będzie wyglądać zarówno w prostej wersji, jak i delikatnie wycieniowanej. Jest dość wymagająca, dlatego, zanim ulegniesz pokusie i chwycisz za nożyczki, żeby zrobić ją samodzielnie, poproś o poradę zaufanego fryzjera.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Styliści przekonują nas teraz do mocno postrzępionej grzywki tzw. pazurków. Będzie dobrym wyborem zwłaszcza dla posiadaczek cieńszych włosów. Grzywka w tym stylu dodaje lekkości, ale niestety nie u każdego się sprawdzi - nieodpowiednie cięcie może dodać nam lat.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

