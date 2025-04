Będąc w salonie pewnie zauważyłaś, że każde mycie włosów fryzjer kończy nakładaniem maski dobranej do twoich potrzeb. To tak naprawdę pierwszy etap stylizacji, bo tylko dobrze odżywione pasma będą elastyczne i dzięki temu podatne na układanie. Przesuszone końcówki nie dadzą się ładnie podwinąć, a włosy o zniszczonej powierzchni nie będą łatwo poddawały się podkręcaniu lub prostowaniu, dlatego w tym wszystkim tak ważny jest odpowiedni dobór kosmetyków. Tylko wtedy uzyskasz najlepszy i trwały efekt.

Po umyciu spryskaj je lotionem dodającym objętości – ma lżejszą konsystencję od klasycznych pianek.

Modeluj pasma, używając szczotki termicznej lub z naturalnego włosia.

Grubość szczotki dostosuj do efektu, jaki chcesz uzyskać – im większa średnica, tym większa objętość włosów. Nawijaj na nią niewielkie pasma. Dzięki temu lepiej odbijesz je od skóry.

Po wyczesaniu wszystkich pasm z odległości kilkudziesięciu centymetrów lekko je rozdmuchaj suszarką. Utrwal lekkim lakierem.

fot. Szampon do włosów zwiększający objętość, Neboa, cena: ok. 33 zł; Wygładzająca odżywka do włosów Shine Club, Resibo HairCare, cena: 49 zł; Pianka dająca objętość, Fudge, cena: 79,99 zł; Odżywka zwiększająca objętość, Barwa, cena: ok. 11 zł/materiały prasowe

Po umyciu nałóż na nie piankę utrwalającą lub dodającą objętości.

Modelowanie takich pasm będzie wymagało nieco więcej czasu i wysiłku niż włosów cienkich. Aby ułatwić sobie to zadanie, użyj kilku grubych wałków. Nawiń na nie pasma i wysusz. Pozostaw je nakręcone przez kilka minut i poczekaj, aż dobrze ostygną.

Następnie rozwijaj pasma pojedynczo i modeluj każde z osobna.

Tak przygotowane włosy roztrzep palcami, trzymając głowę do dołu. W tej samej pozycji do wykończenia fryzury użyj lakieru lub delikatnej pasty.

fot. Nawilżający szampon do włosów, Moroccanoil, cena: ok. 180 zł; Olejek Huile Prodigieuse, Nuxe, cena: ok. 60 zł/50 ml; Maska do włosów regenerująca, Revoss Professional, cena: ok. 20 zł; Odżwyka Balance My Hair YOPE, cena: ok. 22 zł; Odżywka nawilżająco-scalająca Hyaluron Plump, Elseve, cena: ok. 11 zł/materiały prasowe

Do pielęgnacji i stylizacji używaj produktów, które nawilżają i wygładzają włosy. Przed modelowaniem nałóż na pasma fluid wygładzający.

Do modelowania włosów użyj szczotki o największej średnicy.

Modeluj je tak, aby wygładzać powierzchnię włosów, czyli nie zakręcaj ich na szczotkę, ale wyciągaj ku dołowi.

Jeśli efekt nie jest zadawalający i końcówki nadal się wywijają lub puszą, przeciągnij pasma prostownicą.

fot. Szampon Prouve, cena: 47 zł; Maska do puszących się włosów Garnier Fructis Cocoa Butter Hair Food, cena: ok. 25 zł; Olejek do włosów, Davines, cena: ok. 150 zł; Wegański szampon wygładzający Eleven Australia, cena: ok. 65 zł/materiały prasowe

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.08.2013

