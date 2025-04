Peeling raz w tygodniu

Dokładny demakijaż i dobry krem to najlepsze wsparcie dla zdrowej cery. Z włosami jest podobnie. Rosną zdrowsze i są mocne, gdy dbamy o ich podłoże, czyli skórę głowy. Na zbyt suchej czy mocno przetłuszczonej trudno im się przebić, dlatego lepiej poświęcić jej więcej uwagi. Raz w tygodniu przed myciem głowy warto użyć Oczyszczającej maski peelingującej 2w1 z algami bio Yves Rocher - 44,90 zł/200 ml. Wystarczy nanieść odrobinę preparatu na dłonie

i delikatnie wmasować go w skórę głowy. Kosmetyk zawiera złuszczające drobinki, które pomagają skutecznie pozbyć się martwego naskórka i zanieczyszczeń. Jednocześnie masaż poprawia ukrwienie, co pomaga dotlenić cebulki. Regularny peeling nie tylko zapobiega przetłuszczaniu, ale sprawia, że pasma rosną mocniejsze i zdrowsze.

fot. Mat. prasowe

Jeszcze lepsze mycie

Jeśli włosy po zimie są wyjątkowo suche, odpowiednią regenerację można zagwarantować im już na etapie mycia głowy. Wystarczy, że sięgniemy po Szampon odbudowujący z olejkiem jojoba bio Yves Rocher - 43,90 zł/300 ml. Ten kosmetyk nie tylko dobrze oczyszcza, ale dodatkowo zapewnia włosom dogłębne odżywienie. W 92 proc. jest oparty na naturalnych składnikach, spośród których kluczową rolę odgrywa olejek jojoba. To prawdziwa bomba najcenniejszych substancji odżywczych: witamin, minerałów, czy kwasów tłuszczowych. Dzięki nim olejek wspomaga regenerację włosów a jednocześnie chroni je przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiega przesuszaniu. Podczas mycia warto użyć szamponu dwukrotnie i dokładnie spłukiwać go letnią wodą. To ważne, bo zbyt gorąca temperatura pobudza wydzielanie sebum, co sprzyja przetłuszczaniu się skóry głowy. Nie warto też wycierać pasm ręcznikiem zaraz po umyciu, bo w ten sposób łatwo je uszkodzić. Lepiej zawinąć je w specjalny turban, wykonany gładkiego materiału, który ułatwia wysychanie pasm a jednocześnie nie niszczy ich struktury.

Specjalne wsparcie

Mocno przesuszone, łamliwe pasma, które na dodatek ciężko ułożyć, wymagają dodatkowej porcji odżywienia. Raz w tygodniu warto więc zastosować Odbudowującą maskę do włosów z olejkiem jojoba bio Yves Rocher - 44,90 zł/200 ml. Najlepiej wczesać ją szczotką, bo dzięki temu dokładnie rozprowadzimy kosmetyk na całej długości. Podobnie jak szampon z tej linii, maska zawiera olejek jojoba, który gwarantuje pasmom najlepsze odżywienie. Jeśli mamy cienkie włosy skłonne do łamania możemy sięgnąć także po ekstra wsparcie. Tu sprawdzi się wielozadaniowy lekki roślinny balsam do włosów z olejem z awokado Yves Rocher - 61,90 zł/150 ml, który stosuje się na kilka sposobów i nie wymaga spłukiwania. W jego składzie znajduje się olejek z awokado, bogaty w cenne minerały, biotynę, witaminy i kwasy tłuszczowe. Dzięki nim zapewnia włosom dogłębne nawilżenie, wzmocnienie i zapewnia im lepszą regenerację. Kosmetyk nałożony na wilgotne pasma ułatwia rozczesywanie, zastępuje też serum na zniszczone końcówki, a gdy użyjemy odrobiny na suche kosmyki, zyskamy blask i miękkość. Aby uzyskać efekt intensywnej regeneracji można go stosować jako maskę na noc. Balsam ma lekką formułę, więc nie obciąża nawet cienkich włosów i nie powoduje przetłuszczania. Sprawia natomiast, że pasma stają się bardziej odporne na uszkodzenia, lśniące i pełne życia. To najlepsze SOS na uszkodzenia!

Skuteczna ochrona

Włosy nie lubią stylizacji „na gorąco”, bo wysokie temperatury przyspieszają parowanie wody wewnątrz pasm. To skutkuje ich szybkim przesuszaniem, łamaniem i znacznym osłabieniem. Aby swobodnie eksperymentować z fryzurami i bez przeszkód używać suszarki, lokówki czy prostownicy wystarczy pamiętać o odpowiedniej ochronie. Wzmacniające serum termoochronne z olejkiem jojoba bio Yves Rocher - 51,90 zł/100 ml tworzy na powierzchni włosów niewidzialną otoczkę. Dzięki temu chroni je przed szkodliwym wpływem wysokich temperatur. Jednocześnie zawarty w kosmetyku olejek jojoba wzmacnia włókna włosów, przez co pasma stają się mniej łamliwe. Są też gładsze i pełne blasku, więc po użyciu urządzeń do stylizacji fryzura wygląda jak z salonu.

Czas na superblask

Włosy po zimie często są matowe, a przez to wyglądają niezdrowo. Jeśli samo nawilżanie im nie pomaga, warto sięgnąć po dodatkowe środki. Tu niezastąpiona może okazać się Płukanka z octem malinowym przywracająca blask Yves Rocher - 44,90 zł/150 ml. Jej skuteczne działanie opiera się na sprawdzonych składnikach, od lat stosowanych w domowej pielęgnacji. Głównym składnikiem kosmetyku jest ocet z malin, który usuwa nadmiar sebum i pozostałości kosmetyków oraz pomaga utrzymać właściwe pH skóry. Stosowanie płukanki domyka łuski włosów, co błyskawicznie je wygładza i przywraca im blask. Wystarczy nalać odrobinę na pasma, a po kilku minutach spłukać preparat ciepłą wodą. Gotowe!



Materiał promocyjny marki Yves Rocher.