Twoje włosy są suche, matowe i bez życia? Rozwiązanie znajdziesz w lodówce. Mleko sprawi, że będą gładkie, miękkie, lśniące i mocne. Ten tani, domowy zabieg znany jest od lat. Jego dobroczynne działanie to zasługa dobrego składu. Biały napój ma wszystko, co kochają nasze pasma. Bogaty jest w białka, kwasy tłuszczowe, witaminy (A, D, E, K i witaminy z grupy B — B1, B2, B3, B6, B12) oraz minerały : wapń, magnez, fosfor, potas, sód, cynk i selen.

Reklama

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak stosować mleko na włosy, na jakich zadziała najlepiej oraz jakie są przeciwwskazania.

Spis treści:

Mleko na włosy to idealna kuracja dla włosów suchych, matowych, łamliwych i zniszczonych. Szybko przywróci im blask, miękkość i sprężystość. Działa na każdej teksturze włosów.

Mleko na włosy — efekty:

nawilża i odżywia włosy oraz skórę głowy;.

wzmacnia;

wygładza, nabłyszcza i uelastycznia;

zwiększa objętość i unosi u nasady;

zapobiega łamaniu i rozdwajaniu końcówek;

zapobiega puszeniu.

Goździki na włosy: lekarstwo na siwienie i wypadanie. Jak stosować i jak działają?

fot. Mleko na włosy / Adobe Stock, makistock

Mleko na włosy możemy stosować solo w formie płukanki, połączyć z ulubionym olejem lub przygotować na jego bazie regenerujące maski np. z dodatkiem drożdży lub miodu.

Do zabiegu wykorzystaj tłuste mleko krowie lub mleko w proszku. Świetne efekty oferuje też mleczko kokosowe na włosy.

Płukanka z mleka na włosy

Płukanka z mleka nawilży i wygładzi włosy. Możesz wykonać ją na dwa sposoby:

metoda I — umyj włosy, polej szklanką tłustego mleka i spłucz;

— umyj włosy, polej szklanką tłustego mleka i spłucz; metoda II — 150 ml tłustego mleka wymieszaj z 0,5 litra przegotowanej wody i polej umyte włosy, nie spłukuj.

Mleko jako odżywka na włosy

Przelej mleko do buteleczki z atomizerem. Rozczesz dokładnie włosy i spryskaj je od nasady, aż po same końce. Pozostaw na ok. 10-15 minut, spłucz i umyj włosy delikatnym szamponem.

Maska z mleka i miodu na włosy

Składniki:

pół szklanki mleka (125 ml),

2 łyżeczki płynnego miodu.

Wymieszaj składniki i rozprowadź mieszankę na całej długości włosów. Pozostaw na ok. 15 minut. Zmyj, umyj włosy i nałóż na chwilę odżywkę.

Miód na włosy : przepisy na sprawdzone maseczki

Maska z mleka i drożdży na włosy

Składniki:

1/2 kostki drożdży,

pół szklanki ciepłego mleka.

Wymieszaj drożdże z ciepłym mlekiem do uzyskania gęstej konsystencji i rozprowadź na lekko wilgotnych włosach i skórze głowy. Pozostaw na ok. 30 minut. Maseczkę możesz wzmocnić kilkoma kroplami olejku rycynowego, żelem aloesowym lub żelem z siemienia lnianego. Drożdże z mlekiem zapobiegają wypadaniu i przyspieszają porost włosów.

Drożdże na włosy: łatwy, szybki i skuteczny sposób na wzmocnienie. Przepis na maseczkę i napój drożdżowy

Maska z mleka i banana na włosy

Składniki:

dojrzały banan,

pół szklanki mleka.

Wrzuć do blendera składniki i zrób koktajl. Rozprowadź równomiernie na umytych, lekko wilgotnych włosach, załóż czepek i pozostaw na ok. 15-20 minut. Następnie dokładnie spłucz, umyj włosy delikatnym szamponem i nałóż odżywkę.

Mleko i olej — olejowanie włosów

Dodaj olej (np. arganowy, jojoba, z awokado) do ciepłego mleka, wymieszaj i zanurz w mieszance włosy. Załóż czepek i turban i pozostaw na ok. 20-30 min. Po upływie tego czasu zmyj, umyj włosy i nałóż odżywkę.

Olejowanie włosów na sucho: odżywczy zabieg, który wzmocni twoje pasma. Jak to robić i jaki olej wybrać?

Regenerująca kąpiel włosów w mleku

Zanurz włosy w miseczce wypełnionej mlekiem, pozostaw na kilka minut, spłucz, umyj włosy i nałóż odżywkę.

Aby osiągnąć najlepsze efekty, mleko na włosy stosuj regularnie, najlepiej 2-3 razy w tygodniu.

Chociaż mleczna pielęgnacja oferuje wiele korzyści, nie jest odpowiednia dla wszystkich. Ze stosowania mleka na włosy powinny zrezygnować osoby z szybko przetłuszczającymi się włosami (tłuszcz może pogorszyć problem), mające uczulenie na laktozę oraz z chorobami skóry głowy.

Reklama

Czytaj także:

Galaretka na włosy: domowy zabieg, po którym będą miękkie, lśniące i jedwabiście gładkie

Kisiel na włosy: najlepszy sposób na idealnie gładkie włosy bez użycia prostownicy. Jak stosować?

Budyń na włosy działa jak drogi zabieg fryzjerski. Pasma są miękkie, lśniące i aksamitnie gładkie. Hit w pielęgnacji