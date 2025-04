Nie od dziś wiadomo, że najlepsze kosmetyki do pielęgnacji włosów są w naszej lodówce lub szafce kuchennej i kosztują grosze np. olej rzepakowy, olej lniany, oliwa z oliwek, jogurt naturalny, drożdże i cytryna. Do listy tych „naturalnych kosmetycznych zwycięzców” warto dodać też mleczko kokosowe. Okazuje się, że ten apetyczny składnik potraw, zup, deserów i dodatek do kawy, daje też dużo dobrego naszym pasmom.

Reklama

Mleczko kokosowe głęboko i długotrwale nawilża włosy, przywraca blask, wzmacnia, chroni oraz łagodzi stany zapalne skóry głowy. To wszystko zasługa imponujących wartości odżywczych. Mleczko kokosowe jest bogatym źródłem białka, tłuszczów, witamin i minerałów m.in. witaminy C, witaminy E, witamin z grupy B, fosforu, żelaza, manganu i miedzi.

Spis treści:

Mleczko kokosowe to jeden z najszybszych i najskuteczniejszych, naturalnych sposobów na piękne i lśniące włosy. Zapewnia im mnóstwo korzyści, a swoim działaniem bije na głowę wiele drogeryjnych produktów.

Mleczko kokosowe na włosy - działanie:

głęboko nawilża i wygładza włosy;

zapobiega puszeniu;

pomaga w walce z łupieżem;

łagodzi stany zapalne skóry głowy;

nabłyszcza;

wzmacnia cebulki włosów;

hamuje wypadanie włosów;

chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Domowe maski na porost włosów - 9 sprawdzonych przepisów z prostych składników

fot. Mleczko kokosowe na włosy/ Adobe Stock, Mikhailov Studio

Mleczko kokosowe sprawdzi się na każdym rodzaju i każdej teksturze włosów. Odżywcze kuracje mogą również wykonywać posiadaczki farbowanych włosów, nie wpłyną one na blaknięcie koloru.

Mleczko kokosowe możesz stosować samodzielnie lub połączyć np. z olejami, sokiem z cytryny, jogurtem naturalnym, miodem lub z witaminą E. Wiele zależy od problemu, z którym chcesz się uporać. Istotny jest też sam produkt - do kokosowej kuracji na włosy, używaj wyłącznie tłustego mleczka kokosowego, bez żadnych dodatków. Możesz je kupić lub zrobić samodzielnie w domu.

Mleczko kokosowe - przepis, który z łatwością wykonasz w domu

Aby osiągnąć najlepsze efekty, zabiegi rób 1- 2 razy w tygodniu. Oto kilka przepisów, jak wykorzystać mleczko kokosowe na włosy.

Mleczko kokosowe na włosy — maseczka nawilżająca

Składniki:

2-3 łyżki schłodzonego mleczka koksowego

Rozprowadź równomiernie mleczko kokosowe na włosach, rozczesz drewnianym grzebieniem i pozostaw na ok. 2 h. Po tym czasie zmyj, umyj włosy szamponem i nałóż odzywkę. Możesz użyć produktu bezpośrednio z puszki lub - gdy jest bardzo mocno schłodzone - ubić mikserem na gęstą masę i wtedy nałożyć.

Mleczko kokosowe na włosy — maseczka zwalczająca łupież

Składniki:

3 łyżki schłodzonego mleczka kokosowego,

1,5 łyżeczki soku z cytryny.

Wymieszaj oba składniki, a następnie, nałóż mieszankę na skórę głowy oraz włosy i pozostaw na ok. 45 min. Możesz schować je pod czepkiem. Na koniec umyj włosy szamponem.

Mleczko kokosowe na włosy — maseczka odżywcza i łagodząca stany zapalne skóry głowy

Składniki:

4 łyżki schłodzonego mleczka kokosowego,

2 łyżki naturalnego, płynnego miodu.

Wymieszaj dokładnie oba składniki. Rozprowadź masę na całej długości włosów oraz wmasuj w skalp. Pozostaw na ok. 2 h. Po upływie tego czasu umyj włosy delikatnym szamponem i nałóż odżywkę. Do maski możesz dodać łyżeczkę jogurtu naturalnego lub rozgnieść połowę awokado.

Mleczko kokosowe na włosy — maseczka przyspieszająca wzrost

Składniki:

4 łyżki schłodzonego mleczka kokosowego,

1,5 łyżeczki oleju łopianowego/oliwy z oliwek.

Połącz mleczko kokosowe z ulubionym olejem i wmasuj w skórę głowy. Pozostaw na 20 min. i umyj włosy.

Reklama

Czytaj także:

Drożdże na włosy: łatwy, szybki i skuteczny sposób na wzmocnienie. Przepis na maseczkę i napój drożdżowy

Cassia na włosy — naturalny i szybki sposób na regenerację. Jakie daje efekty i jak stosować?