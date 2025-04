Miód na włosy to jeden z domowych sposobów na przywrócenie pasmom blasku i miękkości. Polecany jest przede wszystkim posiadaczkom suchych, zniszczonych i łamliwych włosów, w szczególności po nadmiernej ekspozycji na słońce i częstym rozjaśnianiu. Najlepiej sprawdzi się jako maseczka lub odżywka nakładana na całą długość pasm.

Jak działa miód na włosy?

Miód składa się z węglowodanów (glukozy i fruktozy), kwasów organicznych, witamin i mikroelementów, które pozytywnie wpływają na wygląd i kondycję włosów. Ma silne działanie nawilżające, wzmacniające i regenerujące. Nałożony na włosy zmiękcza je, wygładza, nadaje niesamowitego połysku i pozwala odzyskać sprężystość.

Dodatkowo zmniejsza wypadanie oraz łamliwość włosów. Może również przyspieszyć ich porost. Dzięki obecności w składzie nadtlenku wodoru, miód sprawdza się również jako naturalny rozjaśniacz. Daje jednak bardzo subtelny efekt - polecamy go wyłącznie blondynkom i rudowłosym. Regularne stosowanie miodu na włosy sprawia, że pasma stają się miękkie i lśniące.

Jak stosować miód na włosy?

Miód możesz dodać do gotowej, drogeryjnej maski lub odżywki albo na jego bazie przygotować domowe kosmetyki. Pamiętaj, by stosować go na wilgotne włosy, ponieważ z suchych bardzo trudno go zmyć.

Przepisy na maseczki z miodu na włosy

Do maseczek na włosy na bazie miodu możesz dodać sok z cytryny, oliwę z oliwek, ocet jabłkowy, jogurt albo żółtko jajka.

Maseczka na włosy z miodu i soku z cytryny

Łyżkę miodu połącz z sokiem z 1/2 cytryny i nałóż na całą długość włosów. Zostaw na 30 minut, a następnie spłucz ciepłą wodą. Taka maseczka wzmacnia i odżywia włosy oraz zapobiega ich wypadaniu. Może również nieco rozjaśniać pasma.

Maseczka na włosy z miodu i jogurtu

Dwie łyżki miodu wymieszaj z 100 ml jogurtu naturalnego. Nałóż na całą długość włosów i spłucz po 15-20 minutach. Taka maska świetnie odżywia i regeneruje pasma.

Maseczka na włosy z miodu i banana

Banana rozgnieć w miseczce i dodaj do niego 2 łyżki miodu. Całość dokładnie wymieszaj i nałóż na włosy. Maseczka z miodu i banana wzmacnia i regeneruje włosy.

Maseczka na włosy z miodu i oliwy z oliwek

Dwie łyżki miodu wymieszaj z dwiema łyżkami oliwy z oliwek i nałóż na włosy. Pozostaw na około 30 minut i spłucz letnią wodą. Taka maska nadaje włosom blask i miękkość.

Maseczka na włosy z miodu i awokado

Dojrzałe awokado rozgnieć w miseczce widelcem i dodaj do niego dwie łyżki miodu. Nałóż przygotowaną papkę na włosy i zostaw na 15 minut. Po tym czasie spłucz letnią wodą. Maska z miodu i awokado genialnie regeneruje i odżywia włosy.

