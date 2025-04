Początek lata to doskonała okazja do rozmowy o najnowszych trendach w koloryzacji włosów. Jeszcze kilka lat temu kobiety miały skłonności do bardzo zachowawczych, a czasem nawet nudnych fryzur. Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo dużo kolorowych farb, które cieszą się ogromną popularnością, a panie coraz chętniej eksperymentują ze swoim wyglądem.

Miedziane włosy to jeden z najważniejszych trendów na lato 2017

Miedziane włosy zdobywają coraz większą popularność w salonach fryzjerskich i mediach społecznościowych. Ten metaliczny odcień czerwieni jest odważny i bardzo charakterystyczny. A do tego pasuje prawie każdemu. Dlaczego? Bo teoretycznie czerwony jest jedynym kolorem włosów, który jest odpowiedni dla każdego koloru skóry. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni odcień.

Wbrew pozorom uzyskanie efektu widocznego na zdjęciach nie jest wcale takie proste. Bazą jest jasny odcień czerwieni. Na tak przygotowane włosy należy starannie nakładać pasemka różnych tonacjach i odcieniach miedzi. Tylko dzięki takiej metodzie farbowania włosów można uzyskać jasny i nowoczesny kolor, który będzie zachwycał.

