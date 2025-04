Reklama

To niepowtarzalny trend w dziedzinie pielęgnacji włosów, który raz na zawsze odmieni twoje dotychczasowe nawyki. Na czym dokładnie polega metoda OMO, o jakich kosmetykach warto pamiętać i w jaki sposób profesjonalnie zadbać o włosy? Podpowiadamy!

Metoda OMO

fot. Adobe Stock

Pewnie słyszałaś lub czytałaś o tej tajemniczej metodzie, którą pokochało wiele włosomaniaczek. Jeśli myślisz, że to coś skomplikowanego, pracochłonnego lub trudnego, to mamy dla ciebie świetną wiadomość. Metoda OMO jest prostsza, niż myślisz, a jej spektakularne efekty pokochasz już po pierwszym wypróbowaniu. Rytuał OMO trwa niewiele dłużej, niż standardowe mycie, a polecamy je szczególnie do włosów zniszczonych i farbowanych.

Metoda OMO to skrót od Odżywka-Mycie-Odżywka. Jej celem jest maksymalna pielęgnacja i ochrona włosów przed przesuszeniem. W zasadzie każda z nas może z niej korzystać, bo rytuał jest odpowiedni dla każdego rodzaju włosów. Najczęściej korzystają z niego osoby z suchymi, farbowanymi i zniszczonymi włosami, a także o wysokiej porowatości (puszącymi i plączącymi się). Wiele kobiet ze średnio porowatymi włosami również sięga po rytuał OMO, aby przywrócić równowagę PEH.

Kluczowe znaczenie ma tu dobór właściwych kosmetyków.

Metoda OMO krok po kroku

fot. Adobe Stock

KROK PIERWSZY: O jak odżywka

Na wilgotne i nieumyte włosy nałóż odrobinę odżywki. Wmasuj ją we włosy i pozostaw na kilka minut. Pierwszy krok zabezpiecza przed wysuszającym działaniem szamponu.

KROK 2: M jaj mycie

Nie spłukuj odżywki. Nałóż szampon i umyj włosy oraz skórę głowy. Na tym etapie usuwasz najważniejsze zabrudzenia i zanieczyszczenia, które nagromadziły się w ciągu całego dnia. Spłucz włosy. Celem drugiego kroku jest delikatnie oczyszczenie skóry głowy ze środków do stylizacji.

KROK 3: O jak odżywka

Po spłukaniu szamponu nałóż odżywkę. Pozostaw ją zgodnie z zaleceniami producenta kosmetyku i spłucz letnią wodą (nie gorącą i nie zimną!). Tym samym zamykasz rytuał OMO, dostarczając włosom składników odżywczych. Zadanie trzeciego kroki to głównie nawilżenie i odżywienie.

Zapplanuj swoje włosy!

fot. Materiały prasowe

Obawiasz się, że nie masz czasu na metodę OMO lub że o niej zapomnisz? Nie martw się! Marka OnlyBio - ekspert od świadomej pielęgnacji włosów - stworzył innowacyjną aplikację mobilną, która umożliwia zbudowanie i zaplanowanie swojego indywidualnego programu pielęgnacji włosów. OnlyBio Stories to pierwsza taka aplikacja na polskim rynku beauty. Czym się wyróżnia i jak działa?

To praktyczna, przejrzysta, intuicyjna i wygodna aplikacja do planowania pielęgnacji każdego dnia. Twój indywidualny plan zawiera dokładny opis dnia, instrukcję wykonania rytuału, listę produktów potrzebnych do pielęgnacji, z możliwością dodania swoich ulubionych produktów. Można to zrobić, wchodząc w zakładkę „Półka" i klikając (w prawym górnym rogu) przycisk "Dodaj produkt". System poprosi o zdjęcie i nazwę produktu oraz dodanie go do odpowiedniej kategorii. Dzięki temu twój własny, ulubiony własny kosmetyk pojawi się w planie w odpowiednich miejscach.

W aplikacji znajdziesz mnóstwo przydatnych porad i wskazówek. Wszystko w oparciu o doświadczenie ekspertów OnlyBio, którzy wyjaśnią między innymi czym jest mycie włosów metodą OMO, jak zadbać o spalone włosy czy w jaki sposób prawidłowo rozczesywać włosy przeproteinowane.

Śmiało mogę powiedzieć, że OnlyBio Stories to aplikacja, która zawojuje rynek pielęgnacji włosów. Zależało nam, aby to narzędzie, które możemy mieć zawsze przy sobie w swoich telefonach, było po pierwsze praktyczne i wygodne dla każdej osoby, która zaczyna lub ma już większe doświadczenie w pielęgnacji skóry głowy i włosów. A po drugie chcemy, aby klientki dzieliły się z nami swoimi włosowymi historiami, zdjęciami, filmikami, pokazywały jak ich świadoma pielęgnacja i ułożony plan zmienia ich włosy, bo to one właśnie tworzą OnlyBio stories. Aplikacja jest absolutnie dla wszystkich. Po jej zainstalowaniu już nie zapomnisz, co kiedy stosować i co stosowałaś. Wszystko masz w jednym miejscu - mówi Marta Iwanowska-Giler Brand Manager OnlyBio.life.

Aplikacja OnlyBio Stories - gdzie można ją pobrać?

Pobierz aplikację i ciesz się pięknymi włosami. Szukaj 30% rabatu na kosmetyki dostępne na www.onlybio.life ukrytego w mailu z kodem weryfikacyjnym, który dostaniesz do rejestracji w aplikacji #onlybiostories.

Aplikacja do pobrania dostępna jest w Google Play oraz App Store.

