Zastanawiasz się, jak dodać swoim włosom nowoczesnego charakteru? Messy fringe to fryzura, która idealnie łączy w sobie styl i wygodę. Dowiedz się, jak wygląda, komu pasuje oraz jak stylizować tę modną grzywkę w domowych warunkach. Przekonaj się, że czasem mniej znaczy więcej, a niedbała elegancja może być kluczem do perfekcyjnej fryzury.

Spis treści:

Messy fringe, czyli luźna, niedbale ułożona grzywka, to fryzura, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojemu swobodnemu, naturalnemu wyglądowi. Charakteryzuje się nieregularnym, roztrzepanym wykończeniem, które nadaje włosom objętości i dynamiki.

W odróżnieniu od klasycznych, prostych grzywek, messy fringe jest celowo nieco chaotyczna – pasma mogą być różnej długości, a końcówki są nierówno przycięte, co daje efekt lekkości i niedbałej elegancji. Taka grzywka często opada na czoło w luźny sposób, dzięki czemu całość wygląda bardziej naturalnie i nonszalancko. Często decydują się na nią osoby z kręconymi włosami.

fot. Messy fringe/iStock by Getty Images, AleksandarNakic

Messy fringe to fryzura, która jest niezwykle uniwersalna i pasuje do wielu typów urody oraz kształtów twarzy. Osoby o twarzach okrągłych mogą zyskać dzięki niej nieco więcej wyrazistości, gdyż nieregularne pasma potrafią optycznie wysmuklić rysy. Dla osób o kwadratowej twarzy też będzie dobrym wyborem, messy fringe zmiękcza ostre linie szczęki, nadając twarzy łagodniejszy wygląd.

W przypadku twarzy owalnych czy sercowatych ta fryzura dodatkowo podkreśla naturalne proporcje. Co więcej, messy fringe pasuje zarówno do krótkich, jak i długich włosów, a także do różnych tekstur – od prostych po falowane czy kręcone. To idealny wybór dla osób, które chcą dodać swojej fryzurze nieco luzu i nowoczesności, bez konieczności precyzyjnego stylizowania każdego dnia.

Messy fringe jest szczególnie popularna wśród mężczyzn, zwłaszcza tych z lekko falowanymi lub kręconymi włosami. Tak wystylizowana grzywka wygląda nonszalancko i świetnie prezentuje się bez względu na wiek.

fot. Messy fringe to częsty wybór mężczyzn/iStock by Getty Images, PeopleImages

Stworzenie messy fringe w domowych warunkach nie jest trudne. Aby uzyskać ten efekt, użyj lekkiego kosmetyku do stylizacji, na przykład pianki lub lekkiego wosku. Sprawdzi się szczególnie ten z matowym wykończeniem. Rozetrzyj produkt w dłoniach, a następnie delikatnie przeczesz grzywkę palcami, unosząc ją u nasady, aby dodać jej objętości. Możesz również lekko poczochrać końcówki, aby uzyskać bardziej niedbały efekt.

Jeśli masz falowane włosy, stylizację zacznij od wysuszenia grzywki przy pomocy dyfuzora oraz sprayu lub pianki do loków. Całość możesz spryskać na koniec lakierem do włosów, aby utrwalić fryzurę. Pamiętaj jednak, że messy fringe najlepiej prezentuje się, gdy wygląda naturalnie, więc staraj się nie przesadzać z ilością produktów do stylizacji.

