Moda często zatacza krąg a kreowane przez nią trendy powracają. Tego roku styliści próbowali pogodzić klasykę z nowoczesnością. W efekcie modne są fryzury wzorowane na prawdziwego dżentelmena.

fot. Bottega Veneta

Tego sezonu wśród męskich cięć rozróżniamy dwa, główne trendy. Jeden z nich to stylizowany chłopiec z uczelni, drugi – rockowy uwodziciel. Dla pierwszego inspiracją jest klasyka z lat 20-tych, głównie wygląd ówczesnych studentów Wielkiej Brytanii. Charakterystyczny przedziałek z boku głowy i brylantyna nadadzą mężczyźnie uwodzicielskiego looku.

fot. Calvin Klein

Dłuższa grzywka wciąż jest bardzo popularna i dodaje fryzurze swobody. Można ją dowolnie stylizować tak, aby lekko skorygować kształt twarzy. Tył powinien pozostać zdecydowanie krótszy. Doskonałe propozycje takich cięć można było obejrzeć na pokazie Bottega Veneta. Znany dom mody Bruberry, również wyraźnie zaznaczył różnice w długościach tyłu i grzywki.



fot. Burberry

Artystyczny nieład doskonale pasuje do rockowego i grungowego stylu. Potargane włosy, subtelnie falujące są nie tylko bardzo modne, ale także przykuwają uwagę kobiet. Wizjoner Aleksander McQueen proponował połączenie klasyki i krasta. Aby taka propozycja była modna, należy dodać włosom nieco blasku poprzez naturalnie wyglądający balejaż a nawet pasemka. Jaśniejsze końcówki nadadzą looku surfera. Ważne, by sama grzywka nabrała faktury.

fot. Jill Sander

Aktorzy światowej klasy od dawna nawiązywali w swoich stylizacjach do mody Hollywood z lat 50-tych i 60-tych. Gładkie, zaczesane do tyłu włosy doskonale pasują do eleganckiej gali, jak i sportowego stylu. Ralph Lauren na swoich pokazach wyraził podziw dla amerykańskiej klasyki. Słynny przedziałek i zaczesanie do tyłu włosy są jedną z najbardziej gorących propozycji tego roku. Co ważniejsze, trend ten będzie utrzymywał się długo.

