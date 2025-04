Farbowanie, stylizacja, prostowanie, suszenie włosów – dla wielu z nas to codzienność. Jednak każdy z tych popularnych zabiegów może prowadzić do uszkodzeń i osłabienia włosów. Do tego dochodzi czas, który dla włosów, zwłaszcza w ich dolnych partiach – nie jest łaskawy. W efekcie włosy stają się przesuszone i łamliwe, a ich końcówki – rozdwojone.

Igła prawdę Ci powie

Jak sprawdzić stan końcówek włosów? Eksperci Pantene Pro-V proponują wykonanie Testu Igły. Pojedynczy włos przypomina nić. Jeśli jej końce rozdwajają się, to nie można jej przewlec przez ucho igły. Podobnie jest z włosami – rozdwajające końcówki nie będą chciały przejść przez igłę.Jeśli gołym okiem widzimy, że duża ilość końcówek włosów jest rozdwojona, to znak, że ich kondycja nie jest najlepsza. Ich zdrowie i piękno są zagrożone. To wyraźny sygnał na to, że czas podjąć zdecydowane działania.

Akcja: pielęgnacja

Nasze włosy nie posiadają zdolności samodzielnego uzupełniania ubytków keratyny. Osłabione i uszkodzone, potrzebują pomocy z zewnątrz w postaci właściwej pielęgnacji z wykorzystaniem odpowiednich produktów. Stworzone przez ekspertów kosmetyki Pantene Pro-V poprawią wygląd włosów i wspomogą regenerację.

Odżywki Pantene Pro-V - wzbogacone o Kompleks Odbudowy Keratyny chronią naturalne struktury włosów i naprawiają uszkodzenia tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Chronią włosy od nasady aż po same końce, bez obciążania. Regularne stosowanie szamponu i odżywki sprawi, że włosy z każdym myciem będą wyglądać na zdrowsze, a końce będą bardziej odporne na rozdwajanie.

Perfekcyjny duet

Aby pielęgnacja włosów dała jak najlepsze efekty, warto postawić na jednoczesne stosowanie kilku produktów z tej samej serii. Stosowanie zestawu Pantene Pro-V, czyli szamponu w połączeniu z odpowiednią odżywką, np. z linii Intensywna Regeneracja zapewnia efekt widocznie zdrowszych i piękniejszych włosów.

Dr Steve Shiel, członek Pantene Pro-V Hair Research Institute i Wicedyrektor Komunikacji Naukowej Procter&Gamble, stwierdza: Prawidłowo dobrany zestaw, składający się z szamponu i odżywki działa skuteczniej niż produkty pochodzące z różnych linii pielęgnacyjnych.

Aby dodatkowo zwiększyć skuteczność pielęgnacji, Agnieszka Płusa, stylistka fryzur marki Pantene radzi: Aplikację odżywki rozpocznij od połowy długości włosów. Unikaj nakładania jej na skórę głowy. Przeczesz włosy szerokim grzebieniem rozprowadzając równomiernie produkt, a następnie dokładnie spłucz. Tym sposobem włosy odzyskają dobrą kondycję i będą bardziej odporne na uszkodzenia. Pamiętaj, aby ostatnie płukanie odbyło się chłodniejszą wodą. Poprawia to ukrwienie skóry głowy, a także wspomaga działanie odżywki poprzez domknięcie łusek włosa, sprawiając, że włosy będą gładsze i bardziej lśniące.