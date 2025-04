Wszystkie farbowane blondynki wiedzą, że utrzymanie idealnego koloru włosów nie należy do najłatwiejszych zadań. Co prawda, na rynku istnieje całe mnóstwo produktów, które pozwalają przetrwać między kolejnymi wizytami u fryzjera lub samodzielnym farbowaniem, ale po pierwsze nie muszą odpowiadać wszystkim blondynkom, a po drugie nie na wszystkich odcieniach efekt jest taki sam.

Są to głównie fioletowe szampony, płukanki i odżywki, które owszem, schładzają odcień blondu, ale na niektórych odcieniach (głównie karmelowych blondach i tych, które wpadają w rudości) sprawiają, że zyskują mało atrakcyjny, ziemisty kolor. Jeśli zauważyłaś taką tendencję u siebie, to znaczy, że powinnaś do fioletowej maski dodać... inny kolor. Najlepiej róż. Dlaczego?

Różowe tony zawsze nadają blondom szampańskich, opalizujących refleksów. Tak to działa w trwałych i półtrwałych farbach do włosów, zadziała więc również w postaci maski - skoro fiolet zbyt mocno je wychładza, to róż powinien to zbalansować. Jaki efekt powinnaś uzyskać? Powstanie kolor przypominający truskawkowy blond.

Prosty trik na piękny odcień blondu

Potrzebna będzie ci fioletowa i różowa odżywka koloryzująca do włosów. Dostaniesz je w większości drogerii. My używałyśmy tych marki Davines, ale znajdziesz je również w ofercie Maria Nila czy tańszej marki Joanna (są dostępne za 10-12 złotych).

W miseczce wymieszaj odżywki w proporcji 2:1 (2 porcje fioletowej i 1 porcja różowej) i dokładnie wymieszaj.

Nałóż mieszankę na włosy i pozostaw na 5-7 minut - jeśli przekroczysz 10 minut, efekt na bardzo jasnych włosach może być zbyt mocny. Spłucz letnią wodą i wysusz włosy tak jak zwykle.

Koloryzujące odżywki wpływają pozytywnie nie tylko na kolor włosów, ale również na ich kondycję - mają mnóstwo cennych składników, które regenerują i odżywiają włosy.

Niestety, ten trik ma pewną wadę - efekt nie jest na stałe. Utrzymuje się do 2-3 myć, a jeśli myjesz włosy codziennie, musisz powtarzać ten zabieg przynajmniej 2 razy w tygodniu.

