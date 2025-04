Masło shea na włosy najczęściej stosowane jest przy zabiegu olejowania, ale świetnie sprawdza się również jako dodatek do masek lub odżywek, albo jako serum na zniszczone końcówki.

Reklama

Masło shea wytłaczane jest z orzechów afrykańskiego drzewa masłowego. Jest bogate w witaminę A, E i F, dużą ilość fitosteroli, antyoksydanty oraz cenne kwasy tłuszczowe.

Masło shea jest jednym z cięższych olejów i łatwo nim przeciążyć pasma, jeśli jednak będziesz stosować je umiejętnie, świetnie sprawdzi się w pielęgnacji włosów wysokoporowatych i średnioporowatych.

Jak wybrać masło shea do włosów?

W pielęgnacji włosów (skóry również) najlepiej sprawdza się masło nierafinowane - takie masło ma delikatnie beżowy kolor i orzechowy zapach. To rafinowane ma o wiele mniej składników odżywczych (rafinacja to proces oczyszczania wytłoczonego oleju do celów spożywczych), a tym samym nie działa tak efektownie.

fot. Adobe Stock

Jak stosować masło shea na włosy?

Masło shea przed nałożeniem na włosy warto delikatnie podgrzać np. w kąpieli wodnej i dopiero wtedy aplikować na włosy.

Masło shea na włosy jako maska

Dodaj odrobinę masła shea do swojej ulubionej maski i nałóż na całą długość włosów. Owiń głowę folią spożywczą lub załóż foliowy czepek i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie spłucz ciepłą wodą. Zabieg powtarzaj raz na 2-3 tygodnie.

Masło shea do olejowania

Masło shea świetnie nadaje się do zabiegu olejowania włosów. Nałóż je na całą długość włosów i pozostaw na kilka godzin. Spłucz ciepłą wodą i nałóż na kilka minut odżywkę nawilżającą. Zabieg wystarczy wykonać raz na 2 tygodnie.

Masło shea jako serum na końcówki

Masło shea możesz nakładać również na same końcówki włosów - to najlepsza opcja dla włosów niskoporowatych, które są zdrowe i lśniące, ale wymagają zabezpieczenia końcówek np. przed kąpielami słonecznymi. Masło stosuj co kilka dni.

Efekty stosowania masła shea na włosy

Przy regularnym stosowaniu masła shea na włosy, pasma stają się lśniące i gładkie, odzyskują witalność i zdrowy wygląd. Włosy stają się mocne, wygładzone i elastyczne a także lepiej się rozczesują.

Reklama

Więcej o pielęgnacji włosów:

Maseczka z jajka na włosy - efekty stosowania

Jak stosować ocet jabłkowy na włosy?

Olej lniany na włosy - jak go stosować?