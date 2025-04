Maślanka to nie tylko lekki, pożywny i gaszący pragnienie w upalne dni mleczy napój. To też świetny, naturalny kosmetyk, który wyeliminuje wiele problemów związanych z włosami i skórą głowy — przywróci im blask, nawilży od cebulek, aż po same końce, pomoże w walce z łupieżem i ukoi swędzącą skórę głowy. Jest tania, łatwo dostępna, niezwykle skuteczna i przyjazna dla każdego rodzaju pasm.

Maślanka jest bogatym źródłem kwasu mlekowego, wapnia i lecytyny. Zawiera również witaminy z grupy B (B1, B2, B12), witaminę K2 oraz minerały, takie jak: potas, sód, selen, fosfor, magnez.

Popijanie maślanki wzmocni włosy od wewnątrz, natomiast maseczki, płukanki i odżywki z jej dodatkiem sprawią, że będą lśniące, gładkie i wolne od łupieżu.

Maślanka na włosy — efekty:

nawilża włosy i skórę głowy,

wzmacnia,

nabłyszcza,

zmniejsza wydzielanie sebum,

wygładza,

odżywia,

zmniejsza puszenie,

pomaga w walce z łupieżem,

łagodzi stany zapalne skóry głowy.

fot. Maślanka na włosy/ Adobe Stock, Надія Коваль

Maślankę możesz stosować na włosy samodzielnie (np. jako odżywczą płukankę na zniszczone włosy) lub połączyć z innymi naturalnymi składnikami np. miodem, cytryną, mlekiem kokosowym, oliwą z oliwek. Ważne, aby do przygotowania domowych kosmetyków używać świeżego, nieprzeterminowanego produktu.

Maślanka na włosy — płukanka na zniszczone włosy

Po umyciu włosów szamponem spłucz włosy szklanką maślanki, a następnie ciepłą wodą. Taki zabieg doskonale sprawdzi się na zniszczonych włosach — nawilży je i wygładzi.

Maślanka na włosy — maska nawilżająca

Składniki:

3 łyżki maślanki,

1 jajko,

dojrzały banan,

2 łyżki oliwy z oliwek,

2 łyżki miodu.

Rozgnieć banana, dodaj maślankę, jajko, oliwę z oliwek oraz miód. Dokładnie wymieszaj, rozprowadź równomiernie na wilgotnych włosach i przykryj czepkiem. Możesz też zmiksować wszystko w blenderze. Po ok. 15-20 minutach zmyj i umyj włosy szamponem.

Maślanka na włosy — maska wygładzająca

Wymieszaj maślankę i mleczko kokosowe w stosunku 2: 1. Nałóż na suche pasma i pozostaw na 2 godziny. Na koniec umyj włosy szamponem.

Maślanka na włosy — maseczka na łupież

Dodaj do maślanki odrobinę soku z cytryny, wymieszaj i wmasuj w skalp. Pozostaw na godzinę, zmyj i umyj włosy.

