Wakacje, a wraz z nimi upały, powoli dobiegają końca. I całe szczęście - nasze włosy mają swoją granicę wytrzymałości. Z pewnością zauważyłyście, że stały się suche, łamliwe i matowe. Przyszedł czas na ich porządne nawilżenie.

Maska na zniszczone włosy - co wybrać?

Maseczka regenerująca i odbudowująca to najlepszy kosmetyk na zniszczone włosy. Warto stosować ją dwa razy w tygodniu - pamiętajcie, aby nakładać ją od połowy długości włosa. Dodatkowo, warto owinąć włosy folią spożywczą lub założyć foliowy czepek, co wzmocni działanie maski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie wybrane przez nas maseczki do włosów. Macie swoją ulubioną? My szczególnie polecamy aloesową maską marki Kallos - świetna jakość za niewielkie pieniądze!



