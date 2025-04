Maska dla włosów jest tym, czym krem dla skóry twarzy. Z nawilżającego kremu do twarzy nigdy byś nie zrezygnowała, prawda? Nie odmawiaj więc również włosom odpowiedniego stanu nawilżenia, ponieważ tylko wtedy będą mogły wyglądać na zdrowe, zadbane i lśniące. Wybór nawilżających masek do włosów jest ogromny. Ważne jest to, aby miały w swoim składzie olejek arganowy, olejek makadamia, kompleks keratynowy, mleczne proteiny lub płynny jedwab. Wszystkie te substancje powodują, że włosy stają się miękkie i lśniące.

Maskę do włosów powinno się stosować przynajmniej raz w tygodniu. Warto urządzić sobie wtedy półgodzinny "seans" i owinąć dodatkowo głowę folią spożywczą - maska dzięki temu lepiej wniknie w strukturę włosa. Pamiętaj, że maska nałożona na całe włosy bardzo je obciąży, dlatego nie rób tego zabiegu przed ważnym wyjściem. Jeśli chcesz stosować maskę częściej niż raz w tygodniu, nakładaj ją tylko od połowy długości włosa.

