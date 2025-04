Maski humektantowe (humektanty to składniki nawilżające) to przede wszystkim te, które intensywnie odżywiają i nawilżają włosy. Czystych humektantowych maseczek na rynku nie ma zbyt wiele. Dlaczego? Ponieważ humektanty są w stanie pełnić swoją rolę tylko w towarzystwie emolientów (te tworzą na włosach coś w rodzaju powłoczki, która zatrzymuje wilgoć).

Co więcej, stosowanie samych humektantów, może przynieść więcej szkód niż pożytku - to składniki, które intensywnie i gwałtownie reagują na wilgotność powietrza - gdy jest za wilgotno, włosy zaczynają chłonąć wilgoć, przez co stają się ciężkie i oklapnięte, a gdy jest zbyt sucho, oddają na zewnątrz całą wilgoć zgromadzoną w głębi włosa.

Najczęściej stosowane humektanty w maskach do włosów to sok z liści aloesu (INCI: Aloe Vera), gliceryna (INCI: Glycerin), kwas hialuronowy (INCI: Hyaluronic Acid) i mocznik (INCI: Urea).

Maska humektantowa Aloe Kallos

Maska regenerująca marki Kallos przeznaczona jest do suchych, łamliwych i zniszczonych włosów. Jej głównym składnikiem jest ekstrakt z aloesu, który błyskawicznie nawilża i odżywia pasma oraz odbudowuje ich strukturę. Dodatkowo witaminy i substancje mineralne zawarte w masce pobudzą porost włosów i sprawiają, że stają się błyszczące i miękkie.

Cena: 15 zł za 1000 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Maska humektantowa intensywnie regenerująca Biovax

Formuła maski marki Biovax oparta jest na bazie aloesu, który intensywnie odżywia cebulki włosów, chroniąc je przed nadmiernym wypadaniem i łamliwością. Dodatek oleju ze słodkich migdałów oraz miodu silnie odżywia i zmiękcza, nadając im piękny połysk.

Maseczka zawiera również 100% ekstrakt z henny, który ułatwia aktywnym składnikom wnikanie do wnętrza włosa.

Cena: 20 zł za 250 ml. Do kupienia w drogeriach Superpharm.

Maska humektantowa Aloe Equilibra

Maska przeznaczona jest dla każdego rodzaju włosów. Nawilża, odżywia i wygładza pasma sprawiając, że stają się miękkie i błyszczące.

Maska zawiera aż 98% składników pochodzenia roślinnego, w tym: aloes (20%), który nawilża i chroni, wyciąg z liści pokrzywy, który wzmacnia włosy, składniki odżywcze z olejków roślinnych, które zapewniają miękkość i łatwe rozczesywanie, ekstrakt z siemienia lnianego, który wzmacnia i odżywia oraz glicerynę roślinną, która nadaje miękkość i blask.

Cena 30 zł za 200 ml. Do kupienia w aptekach.

Maska humektantowa Aloes Pilomax

Maska przeznaczona jest do włosów cienkich i bez objętości. Głównym składnikiem jest aloes, który odżywia i nawilża włosy oraz ekstrakt z henny, który wzmacnia mieszki i cebulki włosowe skutecznie przeciwdziałając nadmiernemu wypadaniu pasm. Maskę można również stosować na skórę głowy jako preparat stymulujący wzrost nowych włosów.

Maską zachwycone będą posiadaczki włosów kręconych, już po pierwszym zastosowaniu zostanie pięknie uwydatniony ich naturalny skręt.

Cena: 35 zł za 480 ml. Do kupienia w drogeriach SuperPharm.

Maska humektantowa Honey Kallos

Kolejna w zestawieniu maska humektantowa do włosów marki Kallos. Tym razem jej formuła oparta na bazie miodu, który znany jest ze swych właściwości wzmacniających i nawilżających.

Przeznaczona jest do suchych i matowych włosów, którym brak życia. Maska pomaga utrzymać wilgoć i blask włosów, jednocześnie głęboko regeneruje zniszczone włosy. Dodatkowo wzmacnia cebulki, przyczyniając się do prawidłowego wzrostu włosów.

Cena: 15 zł za 1000 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

