Maski emolientowe do włosów dają przede wszystkim niesamowitą gładkość i miękkość. Emolienty to film, powłoczka, która otacza włosy chroniąc strukturę pasm przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi - wysoką lub bardzo niską temperaturą, wiatrem, śniegiem.

Co ciekawe, niemal każda maska do włosów zawiera emolienty - mogą jednak występować one w większej lub mniejszej ilości (na początku lub na końcu składu).

Spośród produktów dostępnych na rynku wybrałyśmy 5 masek, które są typowo emolientowe. Sprawdzą się przede wszystkim dla szorstkich włosów, którym brak witalności, blasku i miękkości. Po maskę emolientową sięgnij również wtedy, gdy włosy puszą się, wymagają ujarzmienia i chcesz, by lepiej się układały.

Maska emolientowa Argan Kallos

Na pierwsze miejsce w naszym zestawieniu trafia kultowy Kallos ze swoją maską Argan. To produkt silnie emolientowy, który w swoim składzie, poza olejkiem arganowym, który mocno odżywia i regeneruje włosy zawiera witaminę E, która przywraca pasmom blask i witalność.

Dużym plusem maski jest piękny zapach, bardzo przystępna cena i łatwa dostępność.

Cena: 20 zł za 1000 ml. Kupisz ją w drogeriach Hebe.

Maska emolientowa Oli Nuturitive Gliss Kur

Maska doskonale sprawdzi się u osób z bardzo suchymi i zniszczonymi włosami. W składzie ma całe mnóstwo cennych olejków m.in. masło shea, które chronią włosy przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, zapobiegają rozdwajaniu końcówek, a także nadają im blask i gładkość.

Maska zawiera także kompleks keratynowy, który dodatkowo odbudowuje zniszczoną strukturę włosów.

Cena: 18 zł za 200 ml. Kupisz ją w Rossmannie i Hebe.

Maska emolientowa odżywcza Sessio

W składzie maski znajdziesz olejek z awokado, który dzięki cennym kwasom tłuszczowym nadaje blask oraz olej makadamia, który chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz czynnikami zewnętrznymi. Formuła maski została wzbogacona ekstraktem z mango i natki pietruszki, które mają właściwości zmiękczające, ułatwiają rozczesywanie włosów oraz przeciwdziałają ich elektryzowaniu się.

Cena: 24 zł za 450 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Maska emolientowa Bambus & Olej Avokado Biovax

Maska zawiera kompleks 3D Bamboo Protect, który dociera do najbardziej uszkodzonych pasm, odbudowuje i pogrubia strukturę włosa oraz pobudza je do wzrostu.

Kompleks został skomponowany z najwyższej jakości naturalnych składników aktywnych. Maska ma aksamitną konsystencję, która przyjemnie się nakłada i nie spływa z włosów.

Cena: 19 zł za 250 ml. Do kupienia w drogeriach Superpharm.

Maska emolientowa Organic Macadamia Planeta Organica

Podstawowym składnikiem maski jest olej makadamia, który regeneruje włosy suche i matowe, którym brakuje blasku i miękkości.

W składzie znajdziesz również olej z zielonej kawy, który wzmacnia włosy i sprawia, że stają się bardziej odporne na negatywny wpływ czynników zewnętrznych, organiczny ekstrakt z mango, bogaty w witaminy A, C i E, który odżywia i wzmacnia włosy.

Cena: 31 zł za 300 ml.

