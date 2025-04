Po maski z proteinami warto sięgnąć wtedy, kiedy włosy pozbawione są objętości, oklapnięte, rozdzielają się na nieestetyczne strączki i szybko się przetłuszczają. Jednym słowem - są bez życia.

Proteiny odbudowują ubytki w strukturze włosów i sprawiają, że stają się gładsze, sprężyste i lśniące. Szukając idealnej maski proteinowej, czytaj uważnie składy. Proteiny w INCI ukryte są pod takimi nazwami jak: Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Silk, Oat Protein, Corn Protein, Milk Protein, Corn Protein, Soy Protein, Colagen. Warto testować różne proteiny - może być tak, że niektóre sprawdzą się na twoich pasmach, a inne zupełnie nie.

Warto wiedzieć, że proteiny stoją w opozycji do humektantów, czyli substancji nawilżających, które pozwalają zatrzymać wilgoć w pasmach i mogą uzupełniać emolienty, czyli substancje, które tworzą nawilżającą powłoczkę na kosmykach. Aby cieszyć się pięknymi, zdrowymi włosami, powinna być między nimi zachowana równowaga proteinowo-emolientowo-humektantowa, czyli w skrócie PEH.

Masek z proteinami nie powinny używać posiadaczki włosów suchych, szorstkich i bez połysku - w tym przypadku bardzo łatwo o przeproteinowanie włosów. Nadmiar protein może doprowadzić do tego, że włosy będą się puszyć, elektryzować i plątać.

Maska przeznaczona jest do włosów wysokoporowatych. Zawiera proteiny kaszmiru, ryżu i pszenicy, a także olej z nasion bawełny oraz pestek winogron. Pozostawia włosy gładkie, błyszczące i nawilżone.

