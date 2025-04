Czy do włosów zniszczonych stosować odżywkę Jantar bez spłukiwania czy maskę? To zależy od rodzaju włosów. Preparaty bez spłukiwania, zazwyczaj w sprayu, można stosować do pasm przetłuszczających się u nasady, a suchych na końcach (tylko na końce) lub cienkich, delikatnych. Takie preparaty nadają się również do stosowania na suche włosy pomiędzy kolejnymi myciami. Pomagają wtedy okiełznać przesuszone i trudne do ułożenia kosmyki. Z kolei maski są najlepsze do włosów bardzo zniszczonych, szorstkich, farbowanych. Mają bogatą konsystencję, wygładzają pasma i pomagają im odzyskać blask.

Jakie są najlepsze odżywki w sprayu?

Maska czy odżywka Jantar?

Wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem preparaty regenerujące do włosów Jantar. Zawierają wyciąg z bursztynu, który jest naturalnym filtrem UV, a więc chroni włosy farbowane przed blaknięciem. Zawiera m.in. żelazo, węgiel, magnez i krzem. Pielęgnuje włosy, wzmacnia i wygładza.

Odżywka Jantar w piance

Została wzbogacona o ceramidy, znane w kosmetyce ze swoich właściwości odbudowujących i nadających sprężystości. Regenerację i wzmocnienie oraz jedwabisty połysk zapewnią fosfolipidy.

Mgiełka z wyciągiem z bursztynu Jantar Medica Ideepharm

Opracowana z myślą o pielęgnacji włosów zniszczonych, wymagających regeneracji, matowych. Kosmetyk sprawia, że stają się one mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia, zregenerowane od nasady aż po końce, mniej podatne na łamanie oraz rozdwajanie. Po zastosowaniu mgiełki włosy są gładkie i lśniące, łatwe do rozczesywania.

Krio-maska Jantar zakwaszająca z wyciągiem bursztynu

Jej innowacyjna formuła o kwaśnym pH (preparat zawiera kwasy AHA) ma zbawienny wpływ na kosmyki – zamyka strukturę włosów, odżywia je i wygładza, nadając im wspaniały blask bez obciążenia. Wyciąg z bursztynu chroni włosy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, a ekstrakt z cytryny ożywia włosy i zapewnia im miękkość. Wśród składników aktywnych wymienić należy również olej kokosowy, który silnie regeneruje i dogłębnie nawilża włosy.

Sekwencyjna maska mineralna z wyciągiem z bursztynu i minerałami

Oprócz bursztynu zawiera krzem, siarkę, cynk i magnez. Stopniowo uwalnia składniki aktywne, nie obciążając przy tym włosów. Maskę można stosować na dwa sposoby – spłukać po zastosowaniu na świeżo umyte włosy, lub pozostawić na kosmykach na całą noc. Włosy po zastosowaniu maski są jedwabiście gładkie, lśniące, wzmocnione i odbudowane.

