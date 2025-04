Twoje włosy przypominają siano, puszą się, plączą, trudno je rozczesać i ułożyć? Są szorstkie, mało elastyczne, matowe? To znak, że potrzebują nawilżenia. Przyda im się maseczka na suche włosy.

Maski do włosów suchych i zniszczonych - przygotuj je sama

Jak działa maseczka na suche włosy?

Suche włosy to zazwyczaj efekt częstego rozjaśniania i farbowania, niewłaściwej pielęgnacji, nadużywania (lub niewłaściwego używania) prostownicy lub lokówki. Wszystko to powoduje, że łuski włosów łatwiej się rozchylają i ucieka z nich wilgoć. Maseczka na suche włosy nawilży pasma, domknie łuski, by wilgoć z nich nie uciekała i wzmocni włosy.

Jak stosować maseczkę na suche włosy?

Nakładaj ją na umyte, osuszone ręcznikiem włosy , najlepiej od połowy ich długości (nie obciąży ich wówczas za bardzo).

By lepiej zadziałała, po zaaplikowaniu maseczki nałóż na włosy czepek foliowy, owiń głowę ręcznikiem i ogrzej ciepłym powietrzem suszarki. Wyższa temperatura sprawi, że kosmetyk głębiej wniknie w strukturę włosów i lepiej zadziała.

Maseczkę spłucz dokładnie po czasie zalecanym przez producenta (na ogół jest to 5-10 minut). Nie przetrzymuj jej dłużej, bo dzięki temu nie da lepszych efektów, a może obciążyć włosy.

Przy bardzo przesuszonych włosach na początku zabieg powtarzaj przy każdym myciu, a gdy stan włosów się poprawi, raz na tydzień lub dwa tygodnie.

