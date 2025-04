Ciągłe farbowanie, zabiegi stylizacyjne z wykorzystaniem wysokich temperatur, nieodpowiednie kosmetyki, ciasne uczesania, czy złe akcesoria do włosów... Wszystko to może sprawić, że włosy staną się suche, łamliwe, będą się puszyć lub rozdwajać. Gdy którychś z problemów nas dotknie, wtedy szukamy błyskawicznie rozwiązania. Na rozdwajające się końcówki pomoże podcięcie i zabezpieczanie ich olejkami, na puszenie - kremy wygładzające, natomiast na suchą, swędzącą skórę głowy - peeling. Jednak co, w przypadku gdy włosy potrzebują nawilżenia? Nie musisz od razu biec do drogerii w poszukiwaniu ratującej maseczki. Świetnym nawilżaczem okaże się produkt, który masz w lodówce - majonez.

Spis treści:

Majonez to skarbnica cennych składników, które zbawiennie działają na włosy. Znajdziesz w nim głównie:

żółtka jaj — bogate m.in. w kwas foliowy, witaminę, A, E, D, biotynę, działają odżywczo;

— bogate m.in. w kwas foliowy, witaminę, A, E, D, biotynę, działają odżywczo; ocet — kluczowy produkt w pielęgnacji włosów, który wygładza, zmiękcza oraz dodaje blasku;

— kluczowy produkt w pielęgnacji włosów, który wygładza, zmiękcza oraz dodaje blasku; olej — odpowiedzialny za nawilżenie i elastyczność.

To wszystko sprawia, że zamknięty w słoiczku apetyczny sos niesie szereg korzyści — pozostawia włosy lśniące, miękkie i gładkie. Majonez szczególnie polecany jest do włosów suchych, rozdwajających się, zniszczonych i łamliwych. Ze stosowania powinny zrezygnować posiadaczki cienkich włosów — może dodatkowo je obciążyć.

Jak nawilżyć i odżywić suche włosy? Domowe sposoby na regenerację

fot. Adobe Stock, agnieszka_marcinska

Majonez na włosy możesz stosować samodzielnie lub jako dodatek do ulubionej maseczki (w proporcjach 2:1 — dwie łyżki ulubionej maski i łyżka majonezu). Najlepiej nałóż go na lekko wilgotne włosy na ok. 30 min. przez planowanym myciem. Nie nakładaj od nasady, ale od wysokości ucha. Następnie dokładnie rozczesz włosy. Aby wzmocnić efekt, zawiń włosy w koczek i załóż na głowę czepek. Po tym czasie, bardzo dokładnie zmyj majonez wodą, umyj dwukrotnie włosy szamponem i nałóż dodatkowo odżywkę.

Jak często stosować maseczkę z majonezu? Najlepsze efekty zauważysz, robiąc ją systematycznie raz w tygodniu.

Oczywiście, możesz kupić majonez w najbliższym sklepie spożywczym, ale kto powiedział, że nie możesz wykonać go sama? Przepis jest prosty i szybki. Będziesz miała pewność, że ma czysty skład, pozbawiony konserwantów i przypraw.

Wystarczą ci tylko trzy składniki:

żółtko,

łyżka octu,

ok. 100 ml. oleju lub oliwy z oliwek.

Przygotowanie: Miksując żółtko z octem, stopniowo, cienkim strumieniem, dolewaj oliwę, aż do uzyskania gęstej, jasnej konsystencji. To wszystko. Tak przygotowany sos nałóż na włosy.

Majonez z dobrym składem - 10 najlepszych produktów bez zbędnych dodatków

