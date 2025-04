Upięcia z warkoczami - luźne i eleganckie

Wariacje na temat warkoczy w eleganckich i luźnych upięciach to propozycja stylistów z Milek Design na co dzień i od święta. Fryzury w tym stylu potrafią odsłonić różne oblicza współczesnej kobiety od femme-fatale przez grecką boginię po kobiecą wersję dandysa. W role te starała się wcielić między innymi Joanna Jabłczyńska. Jak podobają wam się stylizacje aktorki? Które upięcie z warkoczami wg was jest najfajniejsze?