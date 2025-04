Na skórze głowy każdego człowieka znajdują się drożdżaki Pityrosporum ovale. Są one naturalnymi roztoczami skóry głowy i przez całe życie mogą nie sprawiać problemów. Jednak, gdy warunki im sprzyjają (skóra głowy jest wysuszona albo pojawia się łojotok), stają się kłopotliwe. Namnażają się w szybkim tempie, a substancje, które są produktem ich rozpadu, drażnią skórę głowy powodując swędzenie. To natomiast jest przyczyną nadmiernego złuszczania się naskórka, czyli pojawienia się łupieżu.

Drożdżaki sprawiają problem głównie późną jesienią i zimą, kiedy nosimy kaptury i czapki. Skóra głowy przegrzewa się, zaczyna wydzielać więcej sebum, co stanowi doskonałe doskonałe środowisko dla Pityrosporum ovale. Latem natomiast problemy takie pojawiają się rzadziej, ponieważ na skórę głowy działają promienie UV łagodzące stany zapalne.

Łupież suchy czy tłusty

Drożdżaki Pityrosporum ovale żywią się łojem, dlatego, gdy skóra głowy szybko się przetłuszcza, one zaczynają rosnąć. Poza tym tłuszcz znajdujący się na skórze tłuszcz wytwarza środowisko beztlenowe, w którym Pityrosporum ovale zaczynają się mnożyć. W ten sposób powstaje łupież tłusty, czyli płatki, które mocno przylegają do skóry, co nie oznacza, że nie opadają czasem na ubranie, jednak nie tak często, jak w przypadku łupieżu suchego. Pojawia się on u osób, które mają suchą skórę głowy, a tym samym bardzo wrażliwą na drożdżaki. Kolonie Pityrosporum ovale występujące nawet w niewielkich ilościach powodują stan zapalny skóry głowy, co objawia się nadmiernym złuszczaniem naskórka. Stąd pojawienie się suchych płatków na włosach i ramionach.

Suchy łupież powstaje również, gdy używamy nieodpowiednich kosmetyków. Jeżeli skóra głowy jest sucha, a my używamy szamponów do włosów przetłuszczających się (czyli mocno wysuszającego) możemy mieć kłopoty z łupieżem. Podobnie dzieje się, gdy często używamy pianki, lakieru, źle dobranej farby do włosów (np. zawierającej zbyt silne, podrażniające skórę składniki) czy płynu do trwałej ondulacji.

Fot. Fotolia

Przyczyny pojawienia się łupieżu

Oprócz stosowania źle dobranych kosmetyków i nieodpowiedniej pielęgnacji włosów, do powstawania łupieżu mogą się przyczyniać również:

zbyt duża ilość męskich hormonów w organizmie,

życie w ciągłym stresie,

choroby psychiczne,

zażywanie niektórych leków.

Łupież przyczyną łysienia?

Łupież nie powoduje wypadania włosów. Przyczyną tego problemu jest łojotok, który mu towarzyszy. Łojotok jest dość niebezpieczny, bo u mężczyzn (ok. 30 roku życia) może doprowadzić nawet do wyłysienia. Wyłysienie nie musi być jednak całkowite. Może dotyczyć tylko szczytu głowy albo kątów czołowych.

Pomoc lekarska

Ciężko jest pozbyć się łupieżu. Jeśli wypróbowałeś już różne kosmetyki przeciwłupieżowe (szampony, płyny, maści) i nadal nie widzisz efektu, albo problem znika i pojawia się znowu, wybierz się do lekarza. Dermatolog z pewnością przepisze Ci odpowiednie środki przeciwgrzybiczne i specjalny, który może zawierać słaby steryd. W celu utrzymania odpowiedniego stanu skóry głowy lekarze zalecają szampon dziegciowy (zawierający dziegieć, czyli ciecz powstałą w wyniku destylacji kory brzozowej).