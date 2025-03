Zacznijmy od tego czym jest łupież i jakie mogą być przyczyny jego powstawania?

Łupież to stan skóry głowy, charakteryzujący się nadmiernym łuszczeniem się skóry. Może być suchy lub tłusty i jest często związany z podrażnieniem i swędzeniem skóry głowy. Najczęstszą przyczyną łupieżu jest sucha skóra głowy, która prowadzi do powstawania małych, suchych płatków skóry. Nadmierne wydzielanie sebum, które może doprowadzić do łojotokowego zapalenia skóry, które powoduje natomiast tłusty, żółty łupież. Grzyb Malassezia z kolei, który jak wiele grzybów naturalnie występuje na skórze głowy, u niektórych osób może prowadzić do podrażnień i nadmiernego łuszczenia się skóry.

Znaczenie ma także niewłaściwa pielęgnacja włosów. Niezbyt częste mycie włosów może prowadzić do nagromadzenia sebum i łusek skóry. Używanie niektórych szamponów może prowadzić do znacznego przesuszenia skóry głowy. Nieliczne produkty do włosów mogą wywoływać reakcje alergiczne, które powodują łupież. Stres i brak odpowiednich składników odżywczych mogą także wpływać na zdrowie skóry głowy - dodaje Agnieszka Trepka.



Czy łupież jest częstszy u mężczyzn?

Łupież jest powszechnym problemem, który dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Badania pokazują, że łupież może być nieco bardziej powszechny u mężczyzn niż u kobiet. Przyczyny mogą obejmować różnice hormonalne oraz fakt, że mężczyźni mogą mieć bardziej tłustą skórę głowy. Niemniej jednak łupież jest powszechnym problemem, który dotyka ludzi bez względu na płeć.

Jak leczyć i zapobiega łupieżowi?

Podstawą jest znalezienie indywidualnej przyczyny powstawania łupieżu.

Najwłaściwsza jest wizyta u trychologa, przed przystąpieniem do samodzielnego pozbycia się tego problemu. Zbada on (za pomocą trychoskopu) kondycję skóry głowy i zaleci odpowiednią kurację.

Regularne mycie włosów delikatnym szamponem może pomóc w usuwaniu nadmiaru olejów i łusek. Używanie odżywek i olejków do skóry głowy może pomóc w zapobieganiu przesuszeniu. Unikaj produktów do włosów zawierających silne chemikalia i perfumy, które mogą podrażniać skórę.

Spożywaj dietę bogatą w witaminy i minerały oraz zarządzaj stresem, aby wspierać zdrowie skóry.

Jeśli łupież nie ustępuje pomimo stosowania dotychczasowych metod lub jeśli towarzyszy mu silne swędzenie, zaczerwienienie lub obrzęk, bezwzględnie udajmy się do trychologa. Być może potrzebna będzie dalsza diagnostyka, aby wykluczyć inne problemy skórne.

Jeśli nie możesz udać się na konsultację trychologiczną, stosuj szampony przeciwłupieżowe, peelingi do skóry głowy, które polecają trycholodzy. W mojej ponad piętnastoletniej praktyce polecam hiszpańską markę DSD de LUXE, która posiada pełen wachlarz preparatów, także eliminujących łupież - wyjaśnia Agnieszka Trepka.

