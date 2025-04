Twoje włosy są cienkie i przyklapnięte, mimo, że próbowałaś już wszystkiego? Marzysz o tym, żeby wreszcie czuć się pewnie i olśniewać bujną fryzurą? To możliwe! Eksperci marki John Frieda®stworzyli wyjątkową linię Luxurious Volume 7 Day Volume, dzięki której będziesz mogła cieszyć się pełną objętości fryzurą aż do 7 dni lub 3 kolejnych myć! Możesz zapomnieć o codziennej, długotrwałej stylizacji. Brzmi niewiarygodnie? Przekonaj się, jak wypadł test kosmetyków Luxurious Volume 7 Day Volume od John Frieda®.

50 czytelniczek portalu Polki.pl wzięło pod lupę szampon, odżywkę oraz innowacyjny preparat Luxurious Volume 7 Day Volume Treatment. Czy uzyskały efekt niczym z salonu fryzjerskiego, bez wychodzenia z domu? Nasze testerki stwierdziły jedno – kosmetyki naprawdę działają!

Aż 98%¹ uczestniczek testu odpowiedziało, że szampon i odżywka z serii John Frieda® Luxurious Volume 7 Day Volume pomógł im zwiększyć objętość włosów. Tyle samo dziewczyn poleciłoby te produkty swojej przyjaciółce! Widać, że cienkie, przyklapnięte włosy przestały być problemem nie do rozwiązania ;-)

98%² testerek potwierdziło też skuteczność działania preparatu John Frieda® Luxurious Volume 7 Day Volume Treatment. Włosy wyraźnie zwiększyły swoją objętość, stały się lśniące i odbite od nasady.

Zdecydowana większość uczestniczek naszego testu, aż 94%³ stwierdziła, że linia John Frieda® Luxurious Volume 7 Day Volume nie obciąża w ogóle włosów!

Co dokładnie mówiły testerki? Przeczytaj ich wypowiedzi i przekonaj się, że walkę z przyklapniętymi i cienkimi włosami można wygrać! :-)

Jak testerki oceniły szampon i odżywkę z serii John Frieda® Luxurious Volume 7 Day Volume?



„Kompleksowe działanie szamponu i odżywki jest widoczne już na pierwszy rzut oka. Włosy robią naprawdę duże wrażenie. Są dużo bardziej sprężyste i zadziwiają objętością. Szampon dobrze się pieni, dobrze myje włosy. Odżywka natomiast widocznie wygładza je, a nawet sprawia że wydają się grubsze” (Justyna T., Wola Rzędzińska)

„Po użyciu szamponu i odżywki do włosów moje włosy są dobrze odżywione, delikatne i rozczesują się bez problemu. Szampon i odżywka są REWELACYJNE!!! Dawno nie miałam tak dobrych kosmetyków do włosów” (Anna T., Rybnik).

Testerki wskazywały, że efekt wymarzonej objętości uzyskały od razu po zastosowaniu produktów, a mycie włosów było przyjemnym doznaniem, bardzo chwaliły też zapach kosmetyków:

„Już podczas spłukiwania zarówno szamponu jak i odżywki czułam grubość i delikatność moich pasm - pierwszy raz doświadczyłam takiego efektu WOW! Sam szampon daje wspaniały efekt idealnie gładkich włosów, delikatna piana podczas aplikacji wskazuje na naturalność produktu. Odżywka jest bardzo wydajna, już niewielka ilość potrafi otulić długie włosy, które nie są już podatne na puszenie oraz elektryzowanie. Nie obciąża moich włosów, które przy stosowaniu poprzednich odżywek po jednej nocy są już przetłuszczone i oklapnięte. Uwadze nie może umknąć zapach kosmetyków, jest delikatny, ale wyczuwalny, wspaniale odpręża i czyni mycie włosów luksusowym zabiegiem” (Monika N., Sobolew).

Zachwyt uczestniczek testu wzbudziła odżywka John Frieda® Luxurious Volume 7 Day Volume. Dziewczyny nie mogły nadziwić się, że kosmetyk nie obciąża ich delikatnych włosów, które pozostają puszyste i uniesione od nasady:

„Z kolei odżywka do włosów to mój hit numer 1 z całej pielęgnacji 7 Day Volume. Jest skierowana dla posiadaczek włosów rzadkich, cienkich i delikatnych, a zamienia je w puszystą taflę uniesienia. Nie obciąża ich w żaden sposób, a rozczesanie ich staje się sprawą niezwykle łatwą. W końcu przestałam bać się grzebienia! Obydwa produkty pomogły mi uzyskać fryzurę moich marzeń” (Monika N., Luboń).

Co dziewczyny sądzą o John Frieda® Luxurious Volume 7 Day Volume Treatment?



Luxurious Volume 7 Day Volume Treatment także podbił serca testerek. Dlaczego? Dziewczyny najczęściej wskazywały, że rewelacyjnie podnosi włosy od nasady, nie przetłuszcza ich, ma przyjemny zapach, a dodatkowym plusem jest również poręczne opakowanie z dozownikiem, który ułatwia aplikację produktu:

„Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwanie. Spodziewałam się obciążenia włosów i krótszej świeżości - nic z tych rzeczy - włosy odbiły się od nasady, stały się bardziej uniesione i grubsze - jest ich zdecydowanie więcej. Wygodna aplikacja, ale przede wszystkim piękny zapach, który bardzo długo utrzymuje się na włosach. Włosy też zdecydowanie lepiej się układają, nie plączą i nie ma problemów z rozczesaniem ich” (Anna J., Tarnawa Dolna).

Uczestniczki naszego testu doceniły też długotrwały efekt kosmetyku - zauważyły, że teraz wymarzoną fryzurę są w stanie uzyskać szybciej i prościej niż dotychczas:

„Odkąd stosuję 7 Day Volume Treatment w końcu moje włosy nabrały życia. Teraz widać, że jest ich dużo i efekt faktycznie utrzymuje się tak do 2-3 myć, co jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Dodatkowo dużym atutem produktu jest jego forma aplikacji. Bardzo lubię produkty, które mają dozownik ponieważ produkt ma minimalny kontakt z powietrzem. Ogromnym plusem produktu jest również fakt, że aby uzyskać tak fantastyczny efekt wystarczy pozostawić go na włosach na nie więcej niż 5 minut” (Karolina K., Starachowice).

Jak wypadła linia Luxurious Volume 7 Day Volume od John Frieda®?



Produkty z serii John Frieda® Luxurious Volume 7 Day Volume uzyskały rewelacyjnie wyniki w testach i zebrały bardzo dobre opinie. Dziewczyny nie mogły nadziwić się, jak efektowne i piękne stały się ich włosy, twierdziły, że są: „hollywoodzkie ! Nigdy nie były tak gładkie, błyszczące i odbite od nasady. Chyba nigdy nie znudzi mi się taki efekt” (Dominika S., Kraków).

Jak czuły się nasze czytelniczki po zastosowaniu preparatów John Frieda® Luxurious Volume 7 Day Volume? Odpowiedź brzmi - bosko! O włosach mówiły: „Po prostu piękne! Z brzydkiego ptaka z przyklapniętymi piórami, przeistoczyłam się w pawia z nastroszonymi piórami. Moje włosy wyglądają teraz na bardziej gęste i wreszcie nie wiszą jak smutne strąki. Mają objętość, a ja czuję się jak gwiazda z reklamy kosmetyków do włosów” (Małgorzata K., Poznań-Grunwald).

Nasz test potwierdził skuteczność kosmetyków marki John Fireda®. Jeżeli macie problem z cienkimi, przyklapniętymi włosami – skorzystajcie z opinii naszych testerek i wypróbujcie serię Luxurious Volume 7 Day Volume od John Frieda na własnych włosach. Polecamy!

Więcej informacji o kosmetykach John Frieda znajdziesz na facebook.com/JohnFriedaPolska i www.johnfrieda.pl.

¹ Wyniki testu konsumenckiego przeprowadzonego na grupie 48 użytkowniczek serwisu polki.pl w dniach 23.09.2015 do 27.10.2015. Analiza przygotowana przed redakcję Polki.pl

