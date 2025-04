Księżna Kate zawsze wygląda perfekcyjnie. Modny strój, zawsze nienaganna fryzura, dopasowana stylizacja, świetne buty. Elegancja to jej znak rozpoznawczy. Meghan jest za to modna i bardzo stylowa. Co je łączy? FRYZURA! Obie kochają piękne, naturalne loki. Ale nie tylko one. Pokochały je też takie celebrytki jak Kate Hudson, Jennifer Lopez, Ania Lewandowska, czy Kinga Rusin. Jak wykonać loki à la księżna Kate i wyglądać naprawdę stylowo? Znamy sposób!

Modne loki to naturalne loki

Co myślisz, patrząc na fryzurę księżnej Kate? Ładne, zadbane włosy, nienaganne loki, ale z drugiej strony bardzo naturalny i kobiecy look. Co jeszcze? Widzisz kupę lakieru lub nieestetycznie posklejane fale? My też tego nie widzimy! Wiadomo, księżna Kate zawsze wygląda zjawiskowo, a nad jej stylem pracuje kilka osób. Jak się jednak okazuje, ty też możesz sama wystylizować taką fryzurą jak Kate, czy Meghan. Jak zrobić naturalne loki, które będą wyglądały ładnie, dziewczęco i nie rozprostują się po godzinie? Jeśli myślisz, że potrzebujesz do tego specjalnych umiejętności i dużo czasu, to jesteś w błędzie. Zrobisz je sama w domu w przeciągu 10 minut! Jak?

Znamy sposób na modne naturalne loki

Zapomnij o wałkach i papilotach, które wprawdzie gwarantują loki i fale, ale efekt nie będzie naturalny. Zamiast tego postaw na lokówkę. Tylko którą wybrać? Na rynku znajdziemy całe mnóstwo urządzeń do stylizacji fryzur. Jeśli szukasz intuicyjnego urządzenia, które w zasadzie wykona całą pracę za ciebie, to mamy dla ciebie najlepsze rozwiązanie.

Lokówka automatyczna Philips StyleCare Prestige sprawia, że samodzielne stworzenie wymarzonych loków staje się szybkie, proste i bezpieczne. Wszystko za sprawą innowacyjnego, inteligentnego systemu układania loków. Jak działa Lokówka automatyczna Philips StyleCare Prestige i czym się wyróżnia?

Włosy jak z salonu

Wiele kobiet marzy o pięknych lokach. Jednak pewnie sama dobrze wiesz, że niełatwo jest równomiernie zakręcić włosy z tyłu głowy, bo po prostu nie masz takiego zakresu ruchów i nie widzisz włosów z tyłu tak jak fryzjer. Nowa lokówka automatyczna Philips StyleCare BHB876 to skuteczne narzędzie, które pozwala przezwyciężyć problemy związane ze stylizacją włosów w domu. Jak to działa?

Wystarczy rozczesać włosy i podzielić je na partie. Następnie ustawiasz temperaturę i czas nawijania włosów. Potem wystarczy włożyć kosmyk do komory lokówki i nacisnąć przycisk. Gdy lokówka wyda dźwięk oznaczający koniec pracy, wystarczy wyjąć włosy z komory. Efekt? Piękny i idealnie zakręcony lok.

Czas

Całą fryzurę możesz wykonać w 10 minut. Lokówka ma 3 ustawienia zegara: 8, 10 i 12 sekund. Dodatkowo mamy 3 ustawienia temperatury i 3 ustawienia kierunku kręcenia. Co to znaczy w praktyce? Poszczególnych ustawień kręcenia, temperatury oraz zegara można używać aż w 27 różnych kombinacjach, aby uzyskać bardzo zróżnicowane efekty: od lekkich fal, po drobne loczki.

Naturalny look

Z kolei dzięki pionowemu uchwytowi lokówka Philips StyleCare dopasowuje się do naturalnego, miękkiego ułożenia włosów, pozwalając osiągnąć bardzo naturalne efekty. Minimalizuje to więc ryzyko źle ułożonych, odstających kosmyków.

Bezpieczeństwo

Kto ani razu nie sparzył sobie palców zwykłą lokówką, ten nie zrozumie :) W przypadku Philips StyleCare Prestige nie ma mowy o żadnych poparzeniach. Dzięki nowej konstrukcji komory, lokówka nie nagrzewa się od zewnątrz. Można ją swobodnie trzymać w dłoni przez cały czas stylizacji oraz w każdej chwili odłożyć w dowolne miejsce. Twoje włosy też są bezpieczne, bo umieszczasz je w komorze pokrytej ceramiczną powłoką z keratyną, która zapewnia lepszą pielęgnację Twoim włosów.

Wygoda

Automatyczna lokówka Philips to chyba najwygodniejsze i najszybsze urządzenie, jakie miałyśmy okazję testować. Włosy zakręcisz w 10 minut, a sama fryzura jest bardzo naturalna i dziewczęca. Loki i fale się nie sklejają, ich skręt jest kobiecy i co najważniejsze – samo zakręcanie jest bardzo przyjemne i proste.

Fot. Materiały prasowe