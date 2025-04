Wiele kobiet marzy o pięknych lokach. Jednak pewnie sama dobrze wiesz, że niełatwo jest równomiernie zakręcić włosy z tyłu głowy, bo po prostu nie masz takiego zakresu ruchów i nie widzisz włosów z tyłu tak jak fryzjer. Nowa lokówka automatyczna Philips StyleCare BHB876 to skuteczne narzędzie, które pozwala przezwyciężyć problemy związane ze stylizacją włosów w domu. Wyróżnia się innowacyjnym wzornictwem – większym wałkiem i inteligentnymi klamrami przytrzymującymi pasma, dzięki czemu pozwala wyczarować dowolne, trwałe loki jak z salonu fryzjerskiego. Na czym dokładnie polega magia tej lokówki automatycznej?

Przede wszystkim nowa automatyczna lokówka Philips StyleCare jest wyposażona w wałek o powierzchni zwiększonej aż o 113% w stosunku do poprzedniego modelu firmy Philips. Oznacza to, że każdorazowo jest w stanie nawinąć aż dwa razy więcej włosów, czyniąc stylizację jeszcze szybszą, prostszą i wygodniejszą.

Z kolei dzięki pionowemu uchwytowi lokówka Philips StyleCare dopasowuje się do naturalnego, miękkiego ułożenia włosów, pozwalając osiągnąć bardzo naturalne efekty. Minimalizuje to więc ryzyko źle ułożonych, odstających kosmyków. Innowacyjny system nawijania włosów SmartGuard dokładnie nawija włosy na wałek, tak, jak robią to profesjonalni styliści. Każde pasmo jest nakręcane równo i w identycznej temperaturze, by za każdym razem uzyskać idealnie efekty. Otwarta komora lokówki i innowacyjny sposób nawijania włosów uniemożliwiają ich przypadkowe wplątanie się w urządzenie. System bezpieczeństwa zatrzymuje nawijanie pasma, gdy tylko włosy układają się niewłaściwie. Stylizacja jest nie tylko prosta, ale i bezstresowa.

Lokówka automatyczna jest niezwykle wygodna i prosta w użyciu. Nie tylko możesz ją swobodnie trzymać w naturalnym, pionowym ustawieniu i kręcić loki na całej głowie, ale też jej przyciski znajdują się w miejscu uchwytu, więc dostęp do nich jest intuicyjny. Na początek wystarczy włączyć lokówkę, aby ją rozgrzać, wydzielić pasmo włosów o odpowiedniej szerokości i unieść lokówkę pionowo, przodem w kierunku do siebie. Następnie należy włożyć pasmo włosów w przestrzeń lokówki, zaczynając od frontu. Wciśnij przycisk kręcenia i trzymaj, dopóki nie skończą się sygnały dźwiękowe. Twoje włosy zostaną powoli nawinięte na wałek i skręcone. Kiedy lok będzie gotowy, usłyszysz sygnał dźwiękowy sygnalizujący, że czas zwolnić włosy z komory. Teraz możesz więc cieszyć się idealnie zakręconymi włosami już za jednym dotknięciem przycisku, także z tyłu głowy.

Podczas stylizacji masz do dyspozycji 3 ustawienia zegara, 3 ustawienia temperatury i 3 ustawienia kierunku kręcenia. Poszczególnych ustawień kręcenia, temperatury oraz zegara można używać aż w 27 różnych kombinacjach, aby uzyskać bardzo zróżnicowane efekty: od lekkich fal, po drobne loczki. Co ważne, inteligentna technologia pozwala na tworzenie pięknych i trwałych loków w bezpiecznej dla włosów temperaturze. Dodatkowo dzięki innowacyjnej konstrukcji powłoka zewnętrzna nowej lokówki automatycznej Philips jest w pełni odporna na wysokie temperatury, więc nie ma ryzyka oparzenia skóry głowy lub dłoni.

Nowa lokówka automatyczna jest odpowiednia do wszystkich typów włosów, a kombinacja kształtu, innowacyjnego systemu nawijania włosów SmartGuard i ceramiczno-keratynowej powłoki wałka pozwala efektywnie wykorzystać temperaturę i gwarantuje, że Twoja włosy będą w dobrych rękach. Przekonaj się sama i zachwycaj idealną fryzurą – taką, na jaką tylko masz ochotę danego dnia!

Rekomendowana cena detaliczna lokówki automatycznej StyleCare Prestige BHB876/00 wynosi 539 pln.

