GLOV® rozwiązuje ten problem!



Innowacyjne wałki COOLCURLTM wykonane są z elastycznej pianki z pamięcią kształtu memory foam. Pianka ta dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając komfortowy sen i brak ucisku.

Przodowniczką trendu #heatlesscurls jest influencerka Negin Mirsalehi, która regularnie używa wałków do tworzenia pięknych loków bez użycia ciepła.

Wybierz GLOV® i odkryj na nowo piękno naturalnych loków!

Piękne loki bez użycia ciepła – poznaj zalety:

Zdrowa alternatywa: Brak narażenia włosów na szkodliwe działanie ciepła chroni je przed wysuszeniem, łamaniem i rozdwajaniem końcówek.

Uniwersalne rozwiązanie: Wałki nadają się do wszystkich długości i grubości włosów.

Łatwość użycia: Wystarczy podzielić włosy, owinąć je wokół wałków i zabezpieczyć wstążką.

Zdrowe włosy: Metoda nie powoduje wysuszania ani uszkodzeń struktury białkowej włosów.

Idealne w podróży: Kompaktowe i lekkie wałki są łatwe do zabrania ze sobą w podróż.

GLOV® – dwa modele do wyboru:



COOLCURLTM RIBBON ROLLERS

urocze wałki do stylizacji włosów bez ciepła wykończone satynowymi wstążkami. Stylizuj loki i fale bez wysiłku i obciążającego włosy ciepła! Zaprojektowane z elastycznej pianki z pamięcią kształtu, wałki te tworzą wyraziste loki, nie powodując żadnych uszkodzeń termicznych. Po prostu podziel włosy na sekcje, owiń je wokół wałków i zabezpiecz uroczymi wstążkami. Każdy zestaw zawiera cztery wałki, odpowiednie do wszystkich długości i grubości włosów. Sugerujemy użycie większej ilości wałków dla grubych i długich włosów lub dla uzyskania większej burzy loków.

Odmień swoje włosy w moment dzięki COOLCURLTM RIBBON ROLLERS – niezbędnemu narzędziu do łatwej stylizacji bez użycia ciepła.

Jak używać:

Używaj RIBBON ROLLERS na świeżo umytych włosach i upewnij się, że są one w 95% suche w momencie zakładania ich na głowę. Użyj turbanów GLOV®, aby przyspieszyć suszenie bez użycia ciepła. Podziel włosy na 3-8 sekcji w zależności od ich grubości i długości. Owiń jedną z 3-8 sekcji włosów wokół wałka. Zwiąż wstążki po bokach dla zabezpieczenia. Powtórz czynność na kolejnym wałku. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, pozostaw na noc lub na 4-6 godzin, aż włosy całkowicie wyschną. Użyj GLOV® Anti-Frizz Satin Bonnet lub Mini Bonnets na noc, aby zapobiec puszeniu się loków. Delikatnie wyjmij wszystkie elementy i przeczesz włosy grubym grzebieniem. Ciesz się swoimi wymarzonymi lokami z RIBBON ROLLERS!

Wskazówki:

Pamiętaj o tym, że sukces pięknych loków zależy od metody założenia wałków. Przeczytaj wszystkie wskazówki ze szczególną uwagą.

Przedziel sekcje włosów zygzakiem, aby zwiększyć objętość i równomiernie rozłożyć włosy.

Użyj swoich ulubionych kosmetyków do włosów kręconych przed nałożeniem RIBBON ROLLERS, aby uzyskać długotrwałe rezultaty.

Nałóż serum lub olejek do włosów po zdjęciu RIBBON ROLLERS, aby nadać lokom dodatkowy połysk.

Podczas zdejmowania RIBBON ROLLERS włosy muszą być w 100% suche.

COOL CURL PILLOW ROLLERS

najlepsze rozwiązanie do kręcenia loków bez użycia ciepła, które bez wysiłku zapewnia oszałamiające loki i fale. Nasze innowacyjne wałki, wykonane z elastycznej pianki z pamięcią kształtu i unikalnej tkaniny technicznej GLOV®, tworzą wyraziste loki bez uszkodzeń termicznych. Po prostu podziel włosy, owiń je wokół wałków i zabezpiecz wstążką. Każdy zestaw zawiera 4 wałki, idealne do wszystkich długości i grubości włosów. Użyj więcej niż 4 wałków, jeśli masz grube lub długie włosy. Przekształć swoje włosy w kilka minut dzięki COOLCURLTM PILLOW ROLLERS – niezbędnemu narzędziu do łatwej stylizacji bez użycia ciepła.

Jak używać:

Używaj PILLOW ROLLERS na świeżo umytych włosach i upewnij się, że są one w 95% suche w momencie zakładania ich na głowę. Użyj turbanów GLOV®, aby przyspieszyć suszenie bez użycia ciepła. Podziel włosy na 3-8 sekcji w zależności od ich grubości i długości. Owiń jedną z 3-8 sekcji włosów wokół wałka. Zwiąż wstążki po bokach dla zabezpieczenia. Powtórz czynność na kolejnym wałku. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, pozostaw na noc lub na 4-6 godzin, aż włosy całkowicie wyschną. Użyj GLOV® Anti-Frizz Satin Bonnet lub Mini Bonnets na noc, aby zapobiec puszeniu się loków. Delikatnie wyjmij wszystkie elementy i przeczesz włosy grubym grzebieniem. Ciesz się swoimi wymarzonymi lokami z PILLOW ROLLERS!

Wskazówki:

Pamiętaj o tym, że sukces pięknych loków zależy od metody założenia wałków. Przeczytaj wszystkie wskazówki ze szczególną uwagą.

Przedziel sekcje włosów zygzakiem, aby zwiększyć objętość i równomiernie rozłożyć włosy.

Użyj swoich ulubionych kosmetyków do włosów kręconych przed nałożeniem PILLOW ROLLERS, aby uzyskać długotrwałe rezultaty.

Nałóż serum lub olejek do włosów po zdjęciu PILLOW ROLLERS, aby nadać lokom dodatkowy połysk.

Podczas zdejmowania PILLOW ROLLERS włosy muszą być w 100% suche.

