Ślub bliskiej osoby to idealna okazja, żeby włożyć najpiękniejszą sukienkę, jaką mamy w swojej szafie, wskoczyć w ulubione szpilki i zrobić wieczorowy make-up. Ale obok kreacji, perfekcyjnego makijażu i paznokci, ważną częścią wyglądu jest też fryzura, która spina całość. Na Pintereście i Instagramie nie brakuje inspiracji na weselne upięcia, ale wybór wcale nie jest taki prosty. Niektóre z nich są zbyt formalne, inne nie pasują do naszego stylu (a przecież chcemy czuć się komfortowo przez cały czas), inne są zbyt oczywiste, a jeszcze inne, chociaż wyglądają bajecznie, wymagają pomocy fachowca, co wiąże się z wysokim rachunkiem.

Reklama

Pleciony kucyk - dzięki prostemu trikowi z TikToka, w kilka sekund osiągniesz najmodniejszą fryzurę sezonu

Na szczęście, zawsze można liczyć na kreatywne dziewczyny z TikToka, dzięki którym nie stracimy godzin na stylizacje i nie zdebetujemy konta. W tej kategorii, szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się łatwa fryzura dla długich i średniej długości włosów, którą podzieliła się stylistka @brylkaproject. Jej kilkusekundowe wideo, na którym pokazuje, jak krok po kroku wykonać minimalistyczne, a jednocześnie bardzo efektowne upięcie, ma ponad 2 miliony wyświetleń i zebrało tysiące pozytywnych komentarzy. Zobaczcie:

Łatwa i szybka fryzura na wesele z TikToka dla długich i średnich włosów — jak wykonać?

Chcąc odtworzyć taką fryzurę u siebie, przygotuj dwie gumki do włosów — cieńszą i grubszą. Zrób przedziałek pośrodku, a następnie podziel włosy z tyłu głowy na dwie sekcje. Górną partię zwiąż grubszą gumką, opuść ją niżej, zrób otwór we włosach i przełóż kucyk, zawijając do góry. Następnie, dolną warstwę włosów podziel na dwie partie i zwiąż nad górną warstwą. Rozdziel, przełóż dolny kucyk, poluzuj pasma i gotowe. Cała stylizacja zajmie ci maksymalnie 2 minuty. Aby dodać im więcej objętości, delikatnie je natapiruj.

Wskazówka: mimo że upięcie dedykowane jest gościom weselnym, z powodzeniem wykorzystasz je również na inne okazje, np. na wieczorny event, uroczystą kolację we dwoje lub rodzinne spotkania.

Reklama

Czytaj także:

Łatwy trik z TikToka na piękne fale, którego nie znasz. Potrzebna ci będzie tylko… puszka

Ten trik z TikToka doda twoim włosom objętości w kilka sekund. Potrzebujesz tylko dwóch rzeczy