Reklama

Jesienią nasze włosy wymagają szczególnej uwagi, czułości i pielęgnacji. Deszcz, chłód, wiatr, wilgotne powietrze — to wszystko sprawia, że nasze kosmyki są trudne do ujarzmienia. Jak pielęgnować włosy jesienią i na które kosmetyki warto zwrócić uwagę?

Jak dbać o włosy jesienią?

Produkty zawsze dobieraj do własnych potrzeb. Pamiętaj o prawidłowym oczyszczeniu, nawilżeniu i termoochronie. Dodatkowo nie zapominaj o kosmetykach ułatwiających stylizację. Gdzie szukać tego typu produktów? Z pomocą przychodzi marka OnlyBio - ekspert w dziedzinie pielęgnacji włosów, metody OMO, a także planowania pielęgnacji włosów z bezpłatną aplikacją OnlyBio Stories. Linia Hair in Balance pozwoli zatroszczyć się o włosy jesienią, by były silne, zdrowe i zadbane.

Po pierwsze - oczyszczanie

To podstawowy krok w dziedzinie pielęgnacji włosów. Warto zacząć od dokładnego i starannego mycia włosów. Użyj w tym celu odpowiedniego szamponu, a więc takiego, który najlepiej odpowie na potrzeby twoich włosów.

Wszystkim blondynkom polecamy szampon ochładzający kolor włosów Hair in Balance by ONLYBIO. Kosmetyk zapobiega żółknięciu włosów. Szampon został wyprodukowany z kokosa. Jest wyjątkowo delikatnym i bezpiecznym środkiem myjącym. Posiada również właściwości łagodzące. Formuła szamponu nie zawiera SLS i SLES.



Po drugie - nawilżenie

Nie zapominaj o dobrej odżywce. Możesz użyć jej jako element metody OMO (odżywka - mycie szamponem - odżywka) lub klasycznie, czyli po umyciu włosów szamponem. Wypróbuj truskawkową odżywkę Hair in Balance od OnlyBio. Kosmetyk przepięknie pachnie, otula owocową nutą i przypomina beztroskie wakacje. To produkt emolientowy — jest bezpieczny i niezwykle delikatny. Sprawdzi się, gdy włosy są szorstkie i pozbawione blasku, a ty masz ochotę na zmianę odcienia włosów. Już po pierwszym zastosowaniu zauważysz spektakularne efekty. Dzięki zawartości emolientów włosy staną się bardziej lśniące, miękkie i gładkie. Dla osób, które chcą ochłodzić odcień włosów, polecamy drugą odżywkę z serii Hair in Balance. To niezwykle delikatny i jednocześnie skuteczny produkt, który zapewni zarówno nawilżenie, jak i odpowiedni kolor twoich kosmyków.

Po trzecie - maska do laminacji

Pewnie wiele słyszałaś o laminacji brwi i rzęs. A co byś powiedziała na maskę o takim działaniu? Ta z linii Hair in Balance to najbardziej skoncentrowany i bogaty kosmetyk do pielęgnacji włosów. Używaj jej zawsze, gdy zauważysz, że twoje kosmyki stały się cienkie, szorstkie i matowe. Efekt po jej zastosowaniu to tafla na włosach w postaci idealnej gładkości, sypkości i pełnego blasku. W składzie maski oprócz gumy guar, znajdują się również proteiny roślinne i olej z awokado. Jak stosować kosmetyk, aby efekty były spektakularne? Produkt nałóż na umyte włosy, wyciśnij nadmiar wody i pozostaw na kilkanaście minut, a następnie spłucz.

Maska, dzięki egzotycznemu zapachowi marakui, wprowadza również w pozytywny nastrój bez względu na pogodę.

Po czwarte - termoochrona

Suszysz, prostujesz lub zakręcasz włosy na lokówce? Pewnie już dawno zauważyłaś, że ze względu na działanie wysokiej temperatury twoje kosmyki są suche i zniszczone? Zawsze gdy suszysz włosy ciepłym nawiewie lub gdy poddajesz je stylizacji na gorąco, zastosuj odpowiedni preparat ochronny. Termoochrona w mgiełce od OnlyBio to świetny sposób na zadbanie o włosy. Przed stylizacją rozpyl produkt na włosy. Pamiętaj o zachowaniu odległości, najlepiej około 15 cm. Potem wysusz lub układaj swoje włosy przy użyciu urządzenia do stylizacji na ciepło. Włosy będą optymalnie zabezpieczone, mgiełka ich nie obciąży, a fryzura będzie jeszcze bardziej trwała.

Po piąte - pianka utrwalająca

Idealna do fal i loków. Nie obciąża i nie skleja. Za to delikatnie utrwala fryzurę, sprawia że kosmyki stają się miękki i sprężyste. Gdy włosy się puszą i potrzebują delikatnego skrętu użyj pianki. Jak? Wgnieć ją we włosy i wysusz je lub pozostaw do wyschnięcia. Spektakularny efekt cię zaskoczy!



Chcesz, by twoje włosy były zawsze profesjonalnie zadbane?

Marka OnlyBio doskonale zna potrzeby swoich klientek. To właśnie dla nich eksperci marki przygotowali aplikację OnlyBio Stories, która umożliwia zbudowanie i zaplanowanie swojego indywidualnego programu pielęgnacji włosów.

To praktyczna, przejrzysta, intuicyjna i wygodna aplikacja do planowania pielęgnacji każdego dnia. Twój indywidualny plan zawiera dokładny opis dnia, instrukcję wykonania rytuału, listę produktów potrzebnych do pielęgnacji, z możliwością dodania swoich ulubionych produktów. Można to zrobić, wchodząc w zakładkę „Półka" i klikając (w prawym górnym rogu) przycisk "Dodaj produkt". System poprosi o zdjęcie i nazwę produktu oraz dodanie go do odpowiedniej kategorii. Dzięki temu twój własny, ulubiony własny kosmetyk pojawi się w planie w odpowiednich miejscach.

Pobierz aplikację i ciesz się pięknymi włosami. Szukaj 30% rabatu na kosmetyki dostępne na www.onlybio.life ukrytego w mailu z kodem weryfikacyjnym, który dostaniesz do rejestracji w aplikacji #onlybiostories.

Aplikacja do pobrania dostępna jest w Google Play oraz App Store.

Reklama

Twoje włosy mogą być piękne, lśniące i zadbane niezależnie od pogody za oknem. Wszystko zależy od ciebie i kosmetyków, które wybierzesz!