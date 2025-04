fot. Fotolia

Ślub to ważne wydarzenie w życiu każdej przyszłej panny młodej. Przygotowania do tej wyjątkowej chwili nierzadko trwają nawet kilka miesięcy. Wszystko po to, aby całość była dopięta na ostatni guzik. Jednym z elementów obejmujących przygotowania ślubne są kwiaty, którymi przystrajamy nie tylko kościół, samochód, czy też salę weselną, ale również i wzbogacamy nimi ślubne kreacje. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się wpinanie kwiatów do włosów. Jest to element ożywiający klasyczne fryzury nadając pannie młodej kobiecości i zarazem niewinności. Kwiaty można wykorzystać na wiele sposobów – można wpleść je luźno w koka lub warkocza, przypiąć do rozpuszczonych loków, czy też ułożyć z nich fantazyjny wianek, czasami zastępujący nawet klasyczny welon. Jednak decydując się na ten dodatek warto pamiętać, aby dobór kwiatów nie był przypadkowy. Aby całość zyskała efekt spójności kwiaty muszą komponować się nie tylko z kreacją panny młodej, ale również z jej kolorem włosów czy posiadanym bukietem.

Polecamy: Fryzury na wesele

Reklama

Kolor kwiatów a kolor włosów

Generalnie stosuje się zasadę, która mówi, że:

posiadaczki jasnych włosów najlepiej będą wyglądały w towarzystwie jasnych kwiatów, którym akcent będą nadawały intensywniejsze elementy kolorystyczne, np. połączenie koloru kremowego z różem;

najlepiej będą wyglądały w towarzystwie jasnych kwiatów, którym akcent będą nadawały intensywniejsze elementy kolorystyczne, np. połączenie koloru kremowego z różem; szatynki i brunetki mogą pozwolić sobie na nieco bardziej intensywne kolory, np. bordo;

mogą pozwolić sobie na nieco bardziej intensywne kolory, np. bordo; właścicielkom rudych i miedzianych odcieni włosów z kolei poleca się kwiaty w kolorze złota, żółci oraz beżu.

fot. Fotolia

Kwiaty do fryzury a ich trwałość

Kolejna sprawa w doborze kwiatów do fryzury powinna uwzględniać nie tylko ich rodzaj, ale również obejmować kwestię związaną z ich trwałością. W końcu mają nie tylko ozdabiać głowę panny młodej, ale również zachować świeżość i nienaganny wygląd przez wiele godzin. A nie wszystkie gatunki kwiatów tę funkcję spełniają.

Największą wytrzymałością cieszą się róże, storczyki, orchidee, gardenie, goździki czy też lilie.

Kwiaty we włosach a bukiet

Wszystkie przyszłe panny młode decydując się na motyw kwiatowy w swoim wyglądzie powinny pamiętać, aby kwiaty wpięte we włosy były tego samego rodzaju i koloru jak te, które kobieta będzie trzymać w dłoni. Tylko wtedy całość nabierze harmonijnego i spójnego wyglądu, który ten w dniu ślubu dla każdej z nas jest przecież najważniejszy.

Jeden duży kwiat czy kilka małych?

Przeglądając galerie fryzur ślubnych z pewnością można było zauważyć wiele interesujących upięć. Jednak po dłuższej chwili zastanowienia rodzi się pytanie – czy taka fryzura będzie do mnie pasować? Jak wpleść do niej kwiat? I czy lepiej postawić na jeden efektowny kwiat czy może na kilka subtelniejszych i nieco mniejszych?

fot. Fotolia

Pojedynczy kwiat pochodzący z bukietu ślubnego najlepiej wkomponuje się zarówno w kok, jak i może być luźno wpięty we włosy rozpuszczone. Bardziej widoczne kwiatki o wiele lepiej wyglądają u posiadaczek delikatnych włosów niż u pań, które natura obdarzyła gęstą czupryną. W tej sytuacji rozsądniej będzie zdecydować się na kilka drobniejszych kwiatków, wówczas nasza głowa nie zyska wrażenia wielkiej grzywy, nijak mając się do zachowania proporcji ciała.

Dla kogo wianki?



W sytuacji, gdy najbardziej wpadły nam w oko wianki oplatające włosy należy pamiętać, że tego rodzaju rozwiązanie zarezerwowane jest dla kobiet o szczupłej sylwetce i wąskich ramionach.

Zobacz także: Wianek zamiast bukietu do ślubu?

Warkocz ślubny ozdobiony kwiatem

Warkocze już od jakiegoś czasu stanowią absolutny hit sezonów. Mowa zarówno o tych zaplecionych z nie przypadkową niedbałością, a także tych włos po włosku dokładnie układanych. Po warkocze często sięgają fryzjerzy, ponieważ pozostawiają wiele możliwości, co do splotu, a co za tym idzie pasują niemal do każdego rodzaju twarzy, dodając jej uroku i wdzięcznego charakteru.

fot. Fotolia

Jeśli warkocz ma być tematem przewodnim we fryzurze panny młodej, warto wzbogacić go o żywe kwiaty, które można wkomponować w splot zarówno na całej jego długości lub jedynie na wybranych jego częściach. W ostatnim czasie panie często sięgają po jeszcze inne rozwiązanie, którym jest zastosowanie wianku z kolorowych kwiatów jako uzupełnienia warkocza ślubnego. Warto pamiętać, że warkocz ozdobiony kwiatem może pełnić nie tylko samodzielną fryzurę, ale również jej element. Warkocz może stanowić zwykłe upięcie, jak również dekorować luźno rozpuszczone, skręcone włosy.

A może kok z kwiatem?

Kok do niedawna był zarezerwowany jedynie na wielkie wieczorowe wyjścia. Teraz swobodnie możemy posiłkować się nim podczas wyboru ślubnej fryzury. A gdy dodamy do niego kwiat, wówczas całość nabierze eleganckiego i wytwornego wyglądu. Często także efektowny kwiat wpięty w wysoko uniesiony kok może zastąpić nawet welon! Tego rodzaju fryzura jest doskonała dla niskich, filigranowych kobiet, którym takie upięcie doda centymetrów.

Panny młode mogą zdecydować się również na nisko upięty kok z dodatkiem pasującego do bukietu ślubnego kwiatka, tzw. hiszpańskiego. Taka fryzura jest również bardzo efektowna i szykowna, a w dodatku doskonale eksponuje twarz kobiety. Z całą pewnością można stwierdzić, że tego rodzaju upięcie stanowi o kwintesencji kobiecości i zmysłowości, w najlepszym tego wydaniu. Ich zaletą jest fakt, że pozostawiają dużą swobodę w sposobie jego upięcia bowiem można go ułożyć symetrycznie lub tylko po jednej części głowy – zarówno w formie artystycznego nieładu, jak i gładkiego upięcia. Poza tym hiszpańskie koki wspaniale prezentują się z dodatkiem świeżych kwiatów. Wówczas całość nabiera lekkości i dziewczęcości.

Reklama

Jak na ślub to koniecznie rozpuszczone!

Wiele pań na dzień swojego ślubu z uporem maniaka zapuszcza swoje włosy, których szkoda potem ukrywać przy użyciu niezliczonej ilości wsuwek. Wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie ich rozpuszczenie. Jednak decydując się na takie rozwiązanie warto pamiętać, aby pasma były w doskonałej formie. Efekt będzie dopiero wtedy, gdy włosy będą zdrowe, mocne i pełne blasku – czyli jednym słowem zadbane. Równie dobrze prezentują się fale, jak i loki, które dodają fryzurze objętości.

Rozpuszczone włosy warto ozdobić kwiatem, czy nawet wiankiem, jednak wtedy warto pamiętać, aby kreacja ślubna nie była zbyt strojna, aby całość nie zyskała wrażenie zbytniego przeładowania. Fryzura z rozpuszczonych włosów ma to do siebie, że jest doskonałą alternatywą na chłodniejszą pogodę, kiedy to skóra nie jest tak podatna na pocenie się, jak to bywa w przypadku upałów.

Zobacz, jak wykonać efektowny warkocz na ślub