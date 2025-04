Uwarunkowania genetyczne, zaburzenia hormonalne, stres, zła dieta, stres... To wszystko wpływa na kondycję naszych włosów. Na szczęście na rynku dostępne są kosmetyki przeciw ich wypadaniu. Znajdziecie je w trzech postaciach - szamponu, maski i ampułek.

Reklama

Co powinny zawierać takie specjalistyczne kosmetyki? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę czy w składzie pojawiają się witaminy z grupy B (witamina B5 wzmacniająca łodygę włosa, witamina B6 to główny składnik keratyny włosa i regulator pracy gruczołów łojowych, witamina B8 dostarcza energii niezbędnej do wzrostu włosów) i witamina PP.

Na to, aby włosy były mocne i gęste świetnie działa także wyciąg z drzewa oliwnego i żeń-szenia. W składzie powinny również pojawić się aminokwasy, chinina, która ma właściwości wzmacniające lub kofeina, która poprawia mikrokrążenie w cebulkach włosów.

Reklama



Więcej o pięknych włosach:

Maski nawilżające do włosów - przegląd

Kosmetyki nabłyszczające do włosów

Jak dbać o włosy blond?



W naszej galerii znajdziecie przegląd wzmacniających preparatów do włosów: