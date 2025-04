Krótkie włosy są bardzo seksownie i można w nich wyglądać świetnie! To nieprawda, że do takiej fryzury trzeba mieć bardzo regularne rysy. Nie bój się tego, że podkreślą te szczegóły, które chciałbyś ukryć. Włosy można tak obciąć, by do tego nie dopuścić. Trzeba tylko dobrać odpowiednią długość, sposób cieniowania i cięcie grzywki.

Najładniejsze fryzury z krótkich włosów!

Dlatego jeśli czujesz, że krótkie włosy to pomysł dla ciebie, odwiedź doświadczonego fryzjera, który dobierze uczesanie do twojego wyglądu i włosów. Zobaczysz jakie korzyści będziesz mieć z krótkiej fryzury:

1. Błyskawicznie się ją układa - wystarczy trochę kosmetyku do stylizacji – pianki, kremu - suszarka i palce, by wystylizować włosy zgodnie z najnowszymi trendami. Kosmetyk aplikuje się w niedużej ilości na mokre pasma i układa je, unosząc palcami i dmucha powietrzem suszarki.

Wolisz modelować suche włosy? Rozetrzyj w dłoniach odrobinę wosku czy gumy i nałóż go na pasma, unosząc je do góry. Gdy kosmetyk zastygnie – fryzura będzie gotowa.

2. Możesz ułożyć fryzurę na różne sposoby - przygładzona kosmetykami do stylizacji będzie wyglądała grzecznie. Jeśli postawisz włosy do góry – nada ci zadziorny wygląd.

3. Bez problemu błyskawicznie przemodelujesz uczesanie - wygładzisz je, używając do tego np. żelu. Możesz też je szybko zmienić np. w buńczucznie stojące. Wystarczy odrobina pudru do stylizacji. Nakładasz go palcami u nasady włosów, unosisz je do góry i chwilę przytrzymujesz.

4. Krótkie włosy to czysta oszczędność - nie wymagają dużych ilości produktów do stylizacji, używa się ich niedużo, a fryzura wygląda super.

Krótkie włosy są bardzo modne

5. Krótka fryzurka pomoże ci wzmocnić osłabione włosy - jeśli cebulki potrzebują trochę odpoczynku, krótkie włosy ich niepotrzebnie nie obciążają, bez problemu się je rozczesuje, szybko schną, łatwo dodać im objętości – wystarczy u nasady nałożyć kosmetyk dodający objętości i natychmiast efektownie odbiją od skóry.

Sprawdź czy krótkie włosy są dla ciebie?

Wprawdzie krótka fryzura pasuje zarówno do rzadkich, cienkich włosów jak i do gęstych, grubych – wystarczy tylko by fryzjer dobrał odpowiednie uczesanie. Są jednak osoby, którym nie będzie w niej do twarzy.

John Frieda, stylista fryzur i właściciel firmowanej przez niego marki twierdzi, że najlepszym sposobem, by się tego dowiedzieć jest zmierzenie odległości od płatka ucha do brody. Najłatwiej to zrobić przykładając poziomo do brody ołówek, a linijkę pionowo pod płatkiem ucha. Wynik odczytujemy w miejscu ich przecięcia. Jeśli odległość jest mniejsza niż 6 cm to możesz obciąć włosy na krótko.

Rozwiązanie idealne



Dla niektórych pań krótkie włosy to wymarzona fryzura:

Powinny ją nosić kobiety drobne, o dość wąskich ramionach.

Doda optycznie wzrostu kobietom nie za wysokim, które w długich włosach wyglądają na jeszcze niższe.

Jest idealna dla pań dojrzałych , bo krótkie włosy odejmują lat. Dla nich najlepsze będą fryzury z lekko wystrzępionymi końcówkami.

Krótko, elegancko i na każdy wiek. Może ten trend jest stworzony specjalnie dla ciebie?