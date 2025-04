Niestety nadal wiele kobiet uważa, że krótkie fryzury są mało kobiece. Otóż nic bardziej mylnego! Krótkie włosy odejmują więcej lat niż niejeden zabieg w salonie kosmetycznym. Są seksowne, nowoczesne i elegancie, a ich stylizacja zajmuje kilka minut. Pewnie dlatego coraz więcej kobiet decyduje się na radykalną zmianę fryzury.

Krótka fryzura nie musi być nudna!

Pewnie krótkie fryzury kojarzą się wam jedynie z cięciem na chłopczycę. A okazuje się, że krótkie włosy to również te do linii żuchwy. Jeżeli obawiacie się, że taka fryzura będzie nudna to możecie urozmaicić ją grzywką. Na takie rozwiązanie zdecydowała się m.in. Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Urszula Chincz czy Scarlett Johansson.

Jeżeli chcecie znaleźć więcej modnych fryzur to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie w niej inspirujące zdjęcia gwiazd, które pokazują, że krótkie włosy są na czasie. Małgorzata Kożuchowska od lat udowadnia, że w takim uczesaniu można wyglądać olśniewająco. Takie cięcie pokochała również Dorota Gardias, Charlize Theron, Cara Delevingne, Michelle Williams, Katarzyna Zielińska, Katy Perry czy Maja Ostaszewska. W ostatnim czasie do grona krótkowłosych gwiazd dołączyła również Kate Hudson, która jeszcze kilka tygodni temu miała długie blond włosy, a teraz z dumą prezentuje swoją nową odważną fryzurę.

7 najmodniejszych fryzur dla krótkich włosów

Dla kogo są krótkie włosy?

Niestety musimy was rozczarować! Bardzo krótkie fryzury odradzamy paniom, które mają kwadratowe i okrągłe buzie. Jeżeli myślicie o ostrym cięciu to pod uwagę powinnyście wziąć również kształt głowy.

Jeżeli nadal macie wątpliwości to zmierzcie odległość od płatka ucha do brody. Pomiar możecie wykonać linijką - wystarczy trzymać ją pionowo przy twarzy. Jeżeli odległość jest większa niż 5,7 centymetra to lepiej zrezygnować z myśli o krótkiej fryzurze, a jeżeli jest mniejsza to warto pomyśleć o radykalnej zmianie długości.

Jak dbać o krótkie włosy?

Krótkie włosy są zazwyczaj w niezłej kondycji. Niszczy je jedynie duża ilość kosmetyków do stylizacji (pianki, lakiery, woski) i farby, które je przesuszają. Niekorzystnie działa na nie również gorące powietrze, codzienne prostowanie lub układanie ich lokówką.

Aby dodatkowo je nawilżyć, używajcie 2-3 razy w tygodniu lekkiej odżywki do włosów, a raz na 2 tygodnie fundujcie im regenerujący zabieg nawilżający.

Krótkie fryzury wracają do łask! Zobacz najmodniejsze propozycje