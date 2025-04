Wiele osób uważa, że krótkie fryzury nie są kobiece. Postaramy się udowodnić, że potrafią błyskawicznie odjąć kilka lat. A do tego są seksowne i wyglądają bardzo nowocześnie, a ich stylizacja zajmuje tylko chwilę.

Reklama

Krótkie fryzury na 2020 rok

Zapamiętaj, że krótka fryzura nie oznacza strzyżenia na chłopczyce (chociaż taka fryzura jest bardzo modna). Krótkie włosy to również takie do linii żuchwy.

Rok 2020 należy do krótkich fryzur z grzywką, które w mgnieniu oka potrafią odmienić nie do poznania. Warto rozważyć fryzurę bob - to bardzo twarzowe cięcie, które dodatkowo jest łatwe w stylizacji. Pamiętaj, że przy takiej fryzurze najważniejsze jest odpowiednie strzyżenie, więc wybierz się do zaufanego i dobrego fryzjera.

Dla kogo są krótkie fryzury?

Zamiast podążać za najnowszymi trendami, powinnaś bardzo dokładnie przyjrzeć się swojej buzi. Jej kształt na bardzo duże znaczenie.

Jeżeli masz owalną twarz powinnyście wybrać fryzurę z grzywką. Panie z okrągłymi buziami powinny unikać odsłaniania skroni i uszu, zaś posiadaczki kwadratowej twarzy będą się dobrze prezentowały z grzywką na bok lub krótkim bobie.

Jeżeli nadal nie jesteś pewna to sprawdź odległość od brody do płatka ucha. Możesz to zmierzyć zwykłą linijką, trzymając ją pionowo przy twarzy. Uzyskałaś odległość większą niż 5,7 centymetra? Lepiej darujcie sobie krótką fryzurę.

Reklama

Więcej modnych fryzur:

Fryzury półdługie: najmodniejsze cięcia + 70 zdjęć

Krótkie fryzury: katalog fryzur + 55 zdjęć