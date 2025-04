Messy bun, czyli tzw. luźny, niedbały kok to jedna z najmodniejszych i najbardziej wszechstronnych fryzur. To szybkie, proste i urocze upięcie sprawdzi się do biura, na siłownię, na romantyczne spotkanie we dwoje, a dzięki ozdobnym dodatkom, również na uroczyste wydarzenia, szczególnie na śluby w klimacie boho.

Istnieje mnóstwo wariacji messy bun, ale wszystkie mają jeden cel - za każdym razem ma wyglądać swobodnie, jakbyś zrobiła go bez wysiłku. Niestety, uzyskanie idealnego upięcia w tym stylu, żeby nie było zbyt luźne, ani zbyt ciasne, to niemałe wyzwanie - na szczęście do opanowania. Dzięki samouczkom w Internecie oraz akcesoriom do włosów, dostępnym w sklepach, zrobisz go z łatwością.

Łatwy i szybki trik z TikToka na piękne fale. Zrobisz je w 3 minuty

Jednym z najprostszych sposobów na messy bun, podzielił się na swoim Tiktokowym profilu brytyjski stylista fryzur, Chris Appleton, znany ze współpracy m.in. z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Katy Perry oraz Arianą Grande. 39-latek robi go w dość nietypowy, oryginalny sposób, ale trzeba przyznać, że efekt robi wrażenie. Zobacz, jak to robi:

Jak szybko zrobić messy bun?

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zrobić messy bun w stylu Chrisa, to dwie gumki do włosów, wsuwki oraz produkty do utrwalenia fryzury.

Messy bun krok po kroku:

Dokładnie rozczesz włosy i zrób przedziałek pośrodku. Podziel włosy na dwie sekcje i zwiąż je wysoko, ale nie przeciągaj włosów do końca. Mają powstać tzw. pętelki. Następnie przełóż jedną partię włosów przez otwór w drugiej, uformuj koczek i podepnij wsuwkami. Na sam koniec spryskaj lakierem utrwalającym lub sprayem nabłyszczającym, jeśli chcesz dodać im blasku.

